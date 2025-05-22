الخميس 2025-05-22 12:39 م
 

اتفاقية تعاون بين كلية لومينوس الجامعية التقنية ومركز التميز للاختبارات

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جانب من توقيع الاتفاقية
 
الخميس، 22-05-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري- وقّعت كلية لومينوس الجامعية التقنية، ممثّلة برئيسها التنفيذي السيد سعد الدجاني، ومركز التميز للاختبارات، ممثّلة بمديرتها العامة الدكتورة مها البيطار، اتفاقية تعاون تهدف إلى منح متدربي الكلية شهادات معتمدة من كلية كامبردج الدولية – بريطانيا، وكلية إكسفورد الدولية – بريطانيا، وذلك بعد استكمالهم متطلبات النجاح في البرامج التدريبية المعتمدة.

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وتسعى شركة كلية لومينوس الجامعية التقنية إلى توسيع نطاق أعمالها التدريبية في المنطقة، بعد نجاحها في تدريب أكثر من 1000  متدرب من عدة دول منها ليبيا واليمن.


الجدير بالذكر مركز التميز للاختبارات تأسست عام 1988  في لبنان، وافتتحت فرعها في الأردن عام 2006، بهدف تمكين الأفراد من خلال التدريب العملي والتطوير المستمر. ويقدم المركز حلولًا تدريبية متكاملة تلبي احتياجات السوق، تشمل برامج متخصصة في اللغة الإنجليزية لرجال الأعمال، تحت إشراف نخبة من المدربين المحترفين. ويرتكز عمل المركز على مجالات التدريب، والإنتاجية، والاستشارات، والبحوث، والتقييم، بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا.

 
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