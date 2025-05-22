اتفاقية تعاون بين كلية لومينوس الجامعية التقنية ومركز التميز للاختبارات

الوكيل الإخباري- وقّعت كلية لومينوس الجامعية التقنية، ممثّلة برئيسها التنفيذي السيد سعد الدجاني، ومركز التميز للاختبارات، ممثّلة بمديرتها العامة الدكتورة مها البيطار، اتفاقية تعاون تهدف إلى منح متدربي الكلية شهادات معتمدة من كلية كامبردج الدولية – بريطانيا، وكلية إكسفورد الدولية – بريطانيا، وذلك بعد استكمالهم متطلبات النجاح في البرامج التدريبية المعتمدة.

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وتسعى شركة كلية لومينوس الجامعية التقنية إلى توسيع نطاق أعمالها التدريبية في المنطقة، بعد نجاحها في تدريب أكثر من 1000 متدرب من عدة دول منها ليبيا واليمن.