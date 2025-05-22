اتفاقية تعاون بين كلية لومينوس الجامعية التقنية ومركز التميز للاختبارات

وتسعى شركة كلية لومينوس الجامعية التقنية إلى توسيع نطاق أعمالها التدريبية في المنطقة، بعد نجاحها في تدريب أكثر من 1000 متدرب من عدة دول منها ليبيا واليمن.
الجدير بالذكر مركز التميز للاختبارات تأسست عام 1988 في لبنان، وافتتحت فرعها في الأردن عام 2006، بهدف تمكين الأفراد من خلال التدريب العملي والتطوير المستمر. ويقدم المركز حلولًا تدريبية متكاملة تلبي احتياجات السوق، تشمل برامج متخصصة في اللغة الإنجليزية لرجال الأعمال، تحت إشراف نخبة من المدربين المحترفين. ويرتكز عمل المركز على مجالات التدريب، والإنتاجية، والاستشارات، والبحوث، والتقييم، بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا.
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