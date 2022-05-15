اتفاقية تعاون تجمع منصّة زين للإبداع وشركة الصقر للروبوتات الذاتية

الوكيل الإخباري - وقّعت منصّة زين للإبداع (ZINC) اتفاقية تعاون مع شركة الصقر للروبوتات الذاتية (SAGER) -الشركة الأردنية المتخصصة بإدارة وتشغيل الطائرات المُسيّرة (الدرونز).

اضافة اعلان



وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة زين الأردن، حيث وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والرئيس التنفيذي لشركة الصقر يوسف عمورة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستُطلق شركة الصقر للروبوتات الذاتية وبالتعاون مع منصّة زين للإبداع (ZINC) برنامجاً وطنياً لنشر الوعي حول تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة (الدرون) وفقاً للتعليمات والتشريعات الداخلية والخارجية، كما سيتم عقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل المكثّفة في مصنع الأفكار -إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد- وفي كافة فروع منصّة زين للإبداع(ZINC) المنتشرة في عدد من محافظات المملكة،كما سيتم طرح برنامج تدريبي تخصصي مكثّف معني بإعداد وتأهيل طياري الدرون لتقديم خدمات التصوير الجوي في عدة مجالات؛ بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب والمهتمين، لتنمية مهاراتهم وتطويرها في هذا المجال.



كما ستقدّم شركة الصقر للروبوتات الذاتية خدمات التصوير الجوّي الاحترافي بالتعاون مع "استوديو زين" لتغطية كافة الفعاليات التي تقيمها شركة زين، ولتقديم محتوى عالي الجودة سيتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي.



ويأتي هذا التعاون من جانب منصّة زين للإبداع (ZINC) لتواصل دورها في دعم الإبداعات الأردنية المميزة، والشركات الناشئة الأردنية لا سيما تلك التي تواكب التطورات الحالية التي يشهدها العالم، وتحاكي القطاعات الحيوية والمهمّة، حيث تعد تقنية الطائرات المسيّرة (الدرونز) واحدة من التقنيات الأكثر تطوراً، والتي تخدم العديد من القطاعات.



ومن جهتها؛ تثمّن شركة الصقر للروبوتات الذاتية أهمية هذه الاتفاقية في خضمّ سعيها المستمر في نشر الوعي حول الاستخدام السليم والتشغيل الآمن للطائرات المسيرة، ونقل هذا القطاع إلى مرحلة من الاستقرار لمحاكاة تطوره وتقدمه عالمياً.