اختر هاتف Huawei Y7a لصور إبداعية طيلة الوقت

الوكيل الاخباري - واكب آخر توجهات مواقع التواصل الاجتماعي وشارك لحظات حياتك الرائعة! سيكون هاتف هواوي الجديد من الفئة الابتدائية، Huawei Y7a، ذراعك اليمنى، بخاصيتين رئيسيتين تلبيّان كل متطلباتك فيما يتعلق بالتصوير: نظام كاميرا رباعية رائع، وتقنية الشحن السريع Huawei Supercharge بقدرة 22.5 واط. أما مع الذاكرة التي تبلغ 128 جيجابايت، ستتوفر المساحة لجميع الصور والفيديوهات التي تلتقطها. مع الخطوات والنصائح المذكورة هنا، ستتمكن من مشاركة منشورات تلفت الانتباه وتحتل مكانة مميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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التقط صورًا واضحة طوال اليوم باستخدام وضع الدقة العالية والوضع الليلي

يأتي هاتف Huawei Y7a بكاميرا خلفية رباعية تشمل: كاميرا HD رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ذات عدسة عريضة جدًا تبلغ 120 درجة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق متطورة بدقة 2 ميجابكسل. تدعم الكاميرا وضع الدقة العالية لتمكينك من التقاط صور بدقة 48 ميجابكسل بشكل مباشر. وحتى في حال اقتصاصها أو تكبيرها، تحافظ الصور على دقتها وجودتها العالية.



كذلك، تتميز كاميرا هاتف Huawei Y7a بحساسيتها الشديدة للضوء إلى جانب الوضع الليلي المدمج، مما يتيح لك إمكانية التقاط صور واضحة، حتى في الليل وفي ظروف الإضاءة المنخفضة.



وضع الزاوية فائقة الاتساع والفتحة المدمجة للقطات العمودية

تنتج زاوية الكاميرا فائقة الاتساع مجالًا أوسع للرؤية، مما يعني أنك لن تواجه مشكلة في التقاط صور جماعية تضم أصدقاءك كلّهم دون عناء. تعدّ الكاميرا ذات الزاوية العريضة في هاتف Huawei Y7a مثالية أيضًا لإبراز حتى أكثر الأشكال نحافة - حاول تصويرها من زاوية منخفضة، وأنت جالس على الأرض على سبيل المثال.



تتيح لك ميزة وضع الفتحة المدمجة في الكاميرا أيضًا إمكانية إضافة تأثيرات البوكيه إلى الخلفية التي تجذب الانتباه إلى الهدف المراد تصويره، مما يؤدي إلى التقاط صور بورتريه حالمة وملفتة للنظر.



خاصية Smart Collage لتعزز شعور تواجدك في المشهد

بدلاً من مجرد مشاركة مجموعة من الصور العشوائية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، حاول الاعتماد على ميزة Smart Collage سهلة الاستخدام التي يوفرها هاتف Huawei Y7a لتحسين نمط صورك. هذه الميزة مثالية لتجميع الصور من الموضوع نفسه معًا، مثل الأشخاص أو الهندسة المعمارية أو الطعام، لخلق شعور أقوى بالجو. تقوم ميزة Smart Collage بتحديد العناصر المشتركة ما بين صورتين إلى تسع صور من الألبومات على هاتف Huawei Y7a، ثم تجميعها تلقائيًا بطرق مختلفة، مما يساعدك على مشاركة المزيد من الصور الجذابة مع أصدقائك بسرعة وسهولة.



يمكنك الآن تحميل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية على هاتف Huawei Y7a، بما فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي التي ترغب بنشر محتواك المميز عبرها، من خلال منصة Huawei AppGallery، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم. ويمكنك أيضًا اختيار تحميل تطبيقاتك المفضلة من أداة البحث الجديدة Petal Search، المتاحة للتحميل علىHuawei AppGallery ، والتي توفر لمستخدمي هواوي بوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق، حيث يمكنك الحصول على جميع التطبيقات التي تبحث عنها!



إضافة إلى ذلك، يتميز هاتف Huawei 7Ya بتصميمه الأنيق وشاشته الكبيرة عالية الدقة قياس 6.67 بوصة، مع عمر البطارية الرائع 5000 ميللي أمبير، المصحوبة بتقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge بقوة 22.5 واط.



لا تتردد باقتناء هاتف Huawei Y7a الرائع اليوم بسعر 146 دينارًا عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/y7a، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، وستحصل على سماعة بلوتوث كهدية مجانية متوفرة بكميات محدودة.



