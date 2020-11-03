الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

الأردن على موعد مع أول منخفض جوي الاربعاء

توضيح حول امكانية التوصية بعودة الحظر الشامل لمدة اسبوعين بالاردن

التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب كورونا

حقيقة اصابة كافة الشعب الاردني بكورونا خلال 6 اشهر

وزير التربية ينعى المعلم حامد أبو هلالة

قرار هام صادر عن بلدية الزرقاء بسبب كورونا

إجراءات حكومية ينتظرها الأردنيون بسبب تفشي كورونا

ارتياح أردني من الحملة الأمنية لتنفيذ أمر الدفاع 11

إعلان هام من وزارة العمل للعمال غير الأردنيين

المستقلة للانتخاب للوكيل : 24 ساعة لظهور نتائج الانتخابات - فيديو




الثلاثاء، 03-11-2020 02:20 م

اختر هاتف Huawei Y7a لصور إبداعية طيلة الوقت

vfcdert


الوكيل الاخباري - واكب آخر توجهات مواقع التواصل الاجتماعي وشارك لحظات حياتك الرائعة! سيكون هاتف هواوي الجديد من الفئة الابتدائية، Huawei Y7a، ذراعك اليمنى، بخاصيتين رئيسيتين تلبيّان كل متطلباتك فيما يتعلق بالتصوير: نظام كاميرا رباعية رائع، وتقنية الشحن السريع Huawei Supercharge بقدرة 22.5 واط. أما مع الذاكرة التي تبلغ 128 جيجابايت، ستتوفر المساحة لجميع الصور والفيديوهات التي تلتقطها. مع الخطوات والنصائح المذكورة هنا، ستتمكن من مشاركة منشورات تلفت الانتباه وتحتل مكانة مميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  

اضافة اعلان

التقط صورًا واضحة طوال اليوم باستخدام وضع الدقة العالية والوضع الليلي
يأتي هاتف Huawei Y7a بكاميرا خلفية رباعية تشمل: كاميرا HD رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ذات عدسة عريضة جدًا تبلغ 120 درجة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق متطورة بدقة 2 ميجابكسل. تدعم الكاميرا وضع الدقة العالية لتمكينك من التقاط صور بدقة 48 ميجابكسل بشكل مباشر. وحتى في حال اقتصاصها أو تكبيرها، تحافظ الصور على دقتها وجودتها العالية.  


كذلك، تتميز كاميرا هاتف Huawei Y7a بحساسيتها الشديدة للضوء إلى جانب الوضع الليلي المدمج، مما يتيح لك إمكانية التقاط صور واضحة، حتى في الليل وفي ظروف الإضاءة المنخفضة.


وضع الزاوية فائقة الاتساع والفتحة المدمجة للقطات العمودية
تنتج زاوية الكاميرا فائقة الاتساع مجالًا أوسع للرؤية، مما يعني أنك لن تواجه مشكلة في التقاط صور جماعية تضم أصدقاءك كلّهم دون عناء. تعدّ الكاميرا ذات الزاوية العريضة في هاتف Huawei Y7a مثالية أيضًا لإبراز حتى أكثر الأشكال نحافة - حاول تصويرها من زاوية منخفضة، وأنت جالس على الأرض على سبيل المثال. 


تتيح لك ميزة وضع الفتحة المدمجة في الكاميرا أيضًا إمكانية إضافة تأثيرات البوكيه إلى الخلفية التي تجذب الانتباه إلى الهدف المراد تصويره، مما يؤدي إلى التقاط صور بورتريه حالمة وملفتة للنظر.


خاصية Smart Collage لتعزز شعور تواجدك في المشهد 
بدلاً من مجرد مشاركة مجموعة من الصور العشوائية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، حاول الاعتماد على ميزة Smart Collage سهلة الاستخدام التي يوفرها هاتف Huawei Y7a لتحسين نمط صورك. هذه الميزة مثالية لتجميع الصور من الموضوع نفسه معًا، مثل الأشخاص أو الهندسة المعمارية أو الطعام، لخلق شعور أقوى بالجو. تقوم ميزة Smart Collage بتحديد العناصر المشتركة ما بين صورتين إلى تسع صور من الألبومات على هاتف Huawei Y7a، ثم تجميعها تلقائيًا بطرق مختلفة، مما يساعدك على مشاركة المزيد من الصور الجذابة مع أصدقائك بسرعة وسهولة.


يمكنك الآن تحميل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية على هاتف Huawei Y7a، بما فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي التي ترغب بنشر محتواك المميز عبرها، من خلال منصة Huawei AppGallery، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم. ويمكنك أيضًا اختيار تحميل تطبيقاتك المفضلة من أداة البحث الجديدة Petal Search، المتاحة للتحميل علىHuawei AppGallery ، والتي توفر لمستخدمي هواوي بوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق، حيث يمكنك الحصول على جميع التطبيقات التي تبحث عنها!


إضافة إلى ذلك، يتميز هاتف Huawei 7Ya بتصميمه الأنيق وشاشته الكبيرة عالية الدقة قياس 6.67 بوصة، مع عمر البطارية الرائع 5000 ميللي أمبير، المصحوبة بتقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge بقوة 22.5 واط. 


لا تتردد باقتناء هاتف Huawei Y7a الرائع اليوم بسعر 146 دينارًا عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/y7a، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، وستحصل على سماعة بلوتوث كهدية مجانية متوفرة بكميات محدودة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

'زين' الأولى في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط بقائمة فوربس لـ 'أفضل أرباب العمل' في العالم

4

الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يؤكد أهمية وتأثير الإعداد الاقتصادي للدولة لخطط الطوارئ على الاقتصاد والمجتمع

Capthygure

البنك العربي يجدد رعايته لمركز الإسعاف الجوي الأردني للعام الخامس على التوالي

640-1

ميديكاجو (Medicago) توقع اتفاقا لتوريد ٧٦ مليون جرعة من لقاح "كوفيد-١٩" للحكومة الكندية

3ff18554-d99b-4cc4-b5af-1170b8378816

الخياط للسيارات تفتتح مركز GEELY لخدمات ما بعد البيع

4f823de6-d7f9-4895-9d7d-4820c11d2624

“زين” تتعهد بمزيد من المشاريع المشغلة للشباب

أخبار متعلقة
Matepad t8 25-10-2020

Huawei MatePad T8: رفيقك الأمثل لأداء مهامك على مدار اليوم

WhatsApp Image 2020-10-22 at 5.12.16 PM

هواوي تكشف عن أقوى سلسلة Mate على الإطلاق

19,Oct_FB_Y7a Launch_19-10-2020

هاتف Huawei Y7a الجديد سيُتاح قريبًا في الأردن

1

مجموعة هواوي لأعمال المستهلك تحصل على جوائز Good Design Awards لعام 2020

Untitled-1

أطلق العنان لشغفك وطوّر محتوى إبداعيًا مميزًا مع هاتف Huawei Y9a

Huawei 05-10-2020

خمسة أسباب تدعوك لاقتناء الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro للتعلّم عن بُعد