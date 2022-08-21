ارتدِ سماعة HUAWEI FreeBuds Pro 2 واستكشف عالمًا من المزايا الصوتية الفريدة

الوكيل الإخباري - حين تُسأل عن الوقت الذي تقضيه في استخدام هاتفك، رُبّما ستُفكّر أنّ من الأفضل أن تُسأل عن الوقت الذي تقضيه دون استخدام الهاتف بدلًا من ذلك؛ إذ إنّنا أصبحنا نصطحب هاتفنا معنا في كل تفاصيل حياتنا سواءً للعمل، أو اللعب، أو الترفيه. ومن هنا، أدركنا أنّنا نحتاج إلى سماعات تُناسب هذه التجربة الطويلة من حيث الراحة في الارتداء، وطول عمر البطارية، والتقنيات الصوتية عالية الجودة. ولأجل ذلك كلّه، تبرز سماعة الأذن HUAWEI FreeBuds Pro 2

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الاستيريو اللاسلكية الحقيقية True Wireless Stereo (TWS)؛ فهي تُحقّق جميع هذه المزايا التي تبحث عنّها في السماعات، وتُضيف إليها الكثير من الابتكارات الرائدة التي ترفع من مستوى تجربتك الصوتية.



تتوفر السماعة في الأردن باللون الكلاسيكي Ceramic Whiteلمُحبّي التصاميم الفاخرة، وبلونSilver Blue الجديد على سلسلة HUAWEI FreeBuds، لأولئك الذين يبحثون عن لونٍ حالم مستوحىً من النجوم في المجرة. وإليك أهم مزايا هذه السماعة التي ستدفعك لاتخاذ القرار بشرائها فورًا.

انعزل وسط الضوضاء

لا أفضل من سماعة تميّز البيئة الخارجية لتعزل الضوضاء وتوفّر لك تجربة استماع مريحة حتّى في البيئات الصخبة! تدعم HUAWEI FreeBuds Pro 2 تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكيةIntelligent Dynamic ANC 2.0 التي تسمح بتحديد صوت البيئة الخارجيةوتمييزه بدقة،واختيار أفضل وضع لإلغاء الضجيج لتوفر تجربة استماع مريحة حتى أثناء الرحلات الجوية، كما تزيل هذه التقنية ضوضاء محرك الطائرات الصاخبة، مما يتيح لك الحصول على رحلة هادئة ومريحة بفضل منحنى إلغاء ضوضاء الطائرات الحصري.



تعتمد السماعة أيضًا على ثلاثة ميكروفونات حساسة للغاية لالتقاط الأصوات المحيطة،غير أنّها توظّفخوارزمية محسنة لإلغاء الضوضاء، بما يجعل عمق إلغاء الضجيج النشط لهذه السماعة يتفوّق على سابقتها HUAWEI FreeBuds Pro بنسبة 15%.

عالمٌ من نقاء الصوت ووضوحه

تهتم بأن تحصل على تجربة صوتية آنية تُخَصّص تلقائيًا بما يُناسب هيكل قناة الأذن، وحالة الارتداء، ومستوى الصوت، والتي تنجح في تحقيقها بفضل تقنية توازن تكيّفي ثلاثيTriple Adaptive EQ .وتُقدّم السماعة جودة صوت رائعة عبر نطاق واسع التردد؛ فهي تُحقّق كلاً من الصوت المسطح الخافت مع صوت تريبل والصوت المرتفع (فوق 9KHz هرتز) بأعلى دقة ووضوح بفضل دعمها لمشغّل غشاءمستوٍPlanar Diaphragm .أمّا للترددات المتوسطة والمنخفضة، فتستخدم هذه السماعات محركًا رباعيًا مغناطيسيًا ديناميكيًا كبيرًا لإخراج صوت جهير قوي يمكن أن ينخفض بشكل فاعل إلى 14Hz هرتز، في حين يصل التريبل إلى 48hKz هرتز، مما يتجاوز الترددات التي تلتقطها آذان الإنسان.وتستخدم السماعة أيضًانظام صوت فريد من نوعه بمحرك مزدوج لصوت حقيقي فائق Ultra-hearing True Sound Dual Driver، والذي يتكون من وحدتي صوت قويتين مدمجتين، بالإضافة إلى التقنية الرقمية العكسية المزدوجة Digital Dual-crossover لتعزّز جودة الصوت.

مكالمات واضحة التفاصيل

تحدّث كما لو أنّك مع المتصل في بيئة هادئة وحدكما! إذ تستخدم سماعةHUAWEI FreeBuds Pro 2 نظامًا رباعيالميكروفونات للمكالمات مدعمًا بنظام إلغاء الضجيج 4-Mic Call Noise Cancellation وخوارزمية إلغاء الضوضاء للشبكة العصبية العميقة (DNN) الحصرية من هواوي؛ بما يمكّنها من التقاط الأصوات البشرية فقط واستبعاد الضجيج، وبالتالي إجرائك لمكالمات عالية الوضوح أينما كنت.

وعند استخدامها أثناء التنقل، حتّى عند الجري أو ركوب الدراجات، تفعّل السماعة خوارزمية إلغاء ضجيج الرياح الذكية ذات التصميم المخفي الجديد؛ لكي لا يُفوّت أيٌ من المتصل والمتلقي تفاصيل المكالمات المهمة.

سماعة واحدة لأجهزة متعددة

الاتّصال السلس بالأجهزة المتعددة أهم ما يميّز سماعة HUAWEI FreeBuds Pro 2 ؛ فقد دعمت هواوي هذه السماعة بالقدرة على الاتصال بجهازين في الوقت نفسه، والتبديل التلقائي فيما بينهما عند تلقي المكالمات دون الحاجة إلى ضبط الإعدادات في كلّ اتّصال.

فمثلًا، إذا كانت السماعة تتصل بهاتفيْن ذكييْن، ستتمكن من استخدام أحدهما للاستماع للموسيقى، وتخصيص الآخر لتلقي المكالمات. وحالَ الردّ على أي مكالمة، ستتوقف الموسيقى تلقائيًا. وفي حال وردت المكالمة على الهاتف الآخر، فإنّك ستتلقىإشعارًا بذلك.

توفّر السماعة هذه الخاصية مع جميع سيناريوهات الأجهزة من هواوي، بما يشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والساعات الذكية، غير أنّها تتوافق مع أنظمة Android وiOS وWindows.

بطارية تكفي متعتك

نعم هي صغيرة لكن بمفعول كبير! حيث تدعم سماعة HUAWEI FreeBuds Pro 2 بطارية تدوم طويلًا في سيناريوهات الاستخدام المختلفة. فإن كانت خاصية إلغاء الضجيج النشطة مفعّلة، ستتمكن من تشغيل الصوت حتّى 4 ساعات، وتشغيل السماعة حتّى 18 ساعة في علبة الشحن. وعند إيقاف هذه الخاصية، تشغّل السماعة الصوت حتّى 6.5 ساعة، وفي علبة الشحن حتّى 30 ساعة.

وإن نفدت بطاريتها، لن تُفارقك السماعة كثيرًا؛ فهي تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي من هواوي، غير أنّها تدعم الشحن العكسي الذي يمكنك من شحنها أثناء تنقلك بتوصيل علبتها مع هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.



بوجود كلّ هذه المزايا، يُصبح قرارك لشراء هذه السماعة أسهل، فهي تلبّي كل ما تحتاجه. تتوفر أحدث سماعة أذن لاسلكية فائقة في الأردن حاليًا بسعر 149 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.