اعرف أكثر عن السوق المفتوح بلس

الوكيل الاخباري - السوق المفتوح

السوق المفتوح OpenSooq، هو عبارة عن موقع إعلانات مبوبة رائد على شبكة الإنترنت، حيث يعمل على تقديم مساحة إعلانية آمنة وموثوقة للمستخدمين؛ لتمكينهم من إتمام العمليات التجارية الخاصة بهم بكل سهولة وسرعة، بحيث يتضمن آلاف إعلانات العرض والطلب على شتى السلع والمنتجات والخدمات والوظائف، مما يضمن تلبية حاجة المستخدمين والزوار على حدٍ سواء، وكل ذلك دون أن يتطلب أي عمولة أو رسوم، فهو مجاني تماماً، فيما يمكن الاشتراك بإحدى الخدمات الإعلانية المدفوعة التي يقدمها مقابل سعر رمزي للغاية، بما في ذلك خدمة السوق المفتوح بلس.

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خدمة السوق المفتوح بلس



خدمة السوق المفتوح بلس OpenSooq Plus+؛ هي واحدة من أفضل الخدمات المدفوعة المقدمة من قبل الموقع، حيث يدور مبدأ عملها حول التحسين من حسابات المستخدمين المسجلة عليه؛ بفضل ما تشمل عليه من مجموعة من الخصائص المميزة؛ والتي من شأنها أن تمكنهم من إجراء معاملاتهم المختلفة على السوق بشكل أسهل، حيث يحصل المستخدم فور الاشتراك بها على إمكانية التخلص من الإعلانات التجارية التي من الممكن أن تكون مزعجة بالنسبة للبعض أحياناً، كونها تعمل على تشتيت انتباههم، كما تتيح إمكانية الاطلاع على آخر الإعلانات التي تمت مشاهدتها من قبل المستخدم؛ بحيث يمكن العودة إلى آخر 300 إعلان سبق له تصفحها، مما يعني ضمان عدم تضييع أي لقطة، والاستفادة من الفرص المتاحة في الوقت المناسب.



إضافةَ إلى ما سبق؛ لابد من ذكر أن الحصول على هذه الخدمة يمنح المستخدم إمكانية التميز بوسام بلس+، وبالتالي إمكانية الفوز بثقة المستخدمين الآخرين من خلاله، ناهيك عن ما توفره من ميزة التوجه بصورة مباشرة إلى آخر البحوث التي تم إجرائها على الموقع، مع خاصية التنبيه التي يمكن تفعيلها حسب تفضيل ورغبة المستخدم، بحيث يتم من خلالها إعلامه عن توفر إعلانات ذات صلة بما قام بالبحث عنه مؤخراً، وبالتالي ضمان تلبية حاجته دون عناء.



الاشتراك بخدمة السوق المفتوح بلس



يتسم السوق المفتوح بالعديد من الميزات الرائعة التي تجعله من المواقع الإلكترونية المفضلة للاستخدام بالنسبة لشريحة واسعة من الأفراد والشركات؛ بمختلف الدول التي يغطي خدماته بها، والتي يصل عددها إلى تسعة عشر دولة موزعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولعل من أهم ما يميزه هو سهولة الاستخدام من حيث التصفح ونشر الإعلانات، والاشتراك بالخدمات التي يقدمها، بما في ذلك خدمة السوق المفتوح بلس، إّذ كل ما يتطلبه الأمر لتفعليها هو اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات، والتي تتمثل بداية بالانتقال إلى موقع السوق المفتوح على شبكة الإنترنت، ثم النقر على خيار حسابي من ضمن القائمة الظاهرة أعلى الشاشة، بعد تسجيل الدخول، ثم النقر على خيار "أخر عمليات البحث"، وبعد ذلك يتم الضغط على خيار فعل السوق المفتوح بلس+ من أجل رؤية المزيد، وبذلك يترتب على المستخدم تحديد الفترة الزمنية المراد تفعيل الخدمة بها، والتي تكون إما لمدة 180 يوماً، أو 356 يوماً، إذ يتم الاختيار حسب حاجة المستخدم، وعند الانتهاء يتم تحديد طريقة الدفع المرغوب سداد قيمة الخدمة بها.



إضافةً إلى ما سبق؛ نشير إلى أن هذه الخدمة متاحة للاشتراك أمام المستخدمين المسجلين حساباتً فعلية على الموقع، علماً أنها متوفرة في الوقت الراهن داخل التطبيق الرسمي التابع له على الهواتف الذكية المتوافقة مع نظاميّ التشغيل أندرويد وiOS، والذي يتميز بدوره بإمكانية تحميله وتثبيته بكل سهولة وسرعة على الأجهزة، إذ لا يحتاج إلى سعة تخزين كبيرة.







