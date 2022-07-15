السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 15-07-2022 10:54 م

اعلان توظيف صادر عن الشركة الأردنية للطيران

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الوكيل الاخباري - ترغب الشركة الأردنية للطيران بتعيين طاقم ضيافة جوية من ذوي الخبرة في شركات الطيران الأردنية المحلية من كلا الجنسين و حسب المواصفات التالية:

- أردني الجنسية 
- خبرة في شركات الطيران الأردنية المحلية و حاصل على رخصة سارية المفعول و جاهز للانتقال فوراً للعمل في الشركة الأردنية للطيران . 
 - العمر من 19 – 65 سنة
-حسن السيره و السلوك و غير محكوم بقضايا جنائيه او جزائيه 
 -ان يكون لائق صحيا من الدرجه الأولى و لا يعاني من أي أمراض مزمنه و أن يجتاز الفحص الطبي المقرر.  
- العمل داخل و خارج الأردن مقابل الحوافز المقررة من الشركة. 
* الامتيازات 
راتب شهري ثابت مقداره (1500) دينار شهرياً .  – 
-ضمان اجتماعي 
-تأمين صحي
- علاوة سفر خارج المملكة الأردنيه الهاشمية و حوافز حسب النظام المعتمد في الشركة الأردنيه للطيران .

على الراغبين بالالتحاق بهذه المهنة و ممن تنطبق عليهم الشروط اعلاه مراجعة المقر الرئيسي للشركة الأردنية للطيران على العنوان التالي :
عمان – أم أذينه – شارع الملك فيصل بن عبد العزيز – عمارة رقم 55 
للاستفسار التواصل على رقم الهاتف 0777066922 

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