اعلان توظيف صادر عن الشركة الأردنية للطيران

الوكيل الاخباري - ترغب الشركة الأردنية للطيران بتعيين طاقم ضيافة جوية من ذوي الخبرة في شركات الطيران الأردنية المحلية من كلا الجنسين و حسب المواصفات التالية:
- أردني الجنسية
- خبرة في شركات الطيران الأردنية المحلية و حاصل على رخصة سارية المفعول و جاهز للانتقال فوراً للعمل في الشركة الأردنية للطيران .
- العمر من 19 – 65 سنة
-حسن السيره و السلوك و غير محكوم بقضايا جنائيه او جزائيه
-ان يكون لائق صحيا من الدرجه الأولى و لا يعاني من أي أمراض مزمنه و أن يجتاز الفحص الطبي المقرر.
- العمل داخل و خارج الأردن مقابل الحوافز المقررة من الشركة.
* الامتيازات
راتب شهري ثابت مقداره (1500) دينار شهرياً . –
-ضمان اجتماعي
-تأمين صحي
- علاوة سفر خارج المملكة الأردنيه الهاشمية و حوافز حسب النظام المعتمد في الشركة الأردنيه للطيران .
على الراغبين بالالتحاق بهذه المهنة و ممن تنطبق عليهم الشروط اعلاه مراجعة المقر الرئيسي للشركة الأردنية للطيران على العنوان التالي :
عمان – أم أذينه – شارع الملك فيصل بن عبد العزيز – عمارة رقم 55
للاستفسار التواصل على رقم الهاتف 0777066922
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