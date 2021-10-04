الأردنية للطيران تجدد دعمها لجامعة الحسين التقنية وتقدم 14 منحة كاملة

الوكيل الاخباري - قدمت الشركة الأردنية للطيران أربع عشرة ( 14 ) منحة دراسية جديدة لجامعة الحسين التقنية، (إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد) تغطي كامل الرسوم الدراسية لدرجة البكالوريوس وبدل مواصلات للطلبة الجدد للعام الدراسي 2021-2022 في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة.

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وقدمت المنحة خلال تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الحسين التقنية والشركة الأردنية للطيران الاحد، حيث وقع المذكرة المدير التنفيذي للشركة الكابتن زهير محمد الخشمان ورئيس جامعة الحسين التقنية الاستاذ الدكتور اسماعيل الحنطي بحضور مجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة، وكبار موظفي الشركة ومجموعة من الطلبة المنتفعين من منحة شركة الأردنية للطيران المقدمة للجامعة قبل عامين.



وتنص المذكرة على دعم الشركة الأردنية للطيران لبرنامج التلمذة المهنية في الجامعة والذي يعزز عملية التدريب الميداني للطلبة في الشركة الأردنية للطيران بالإضافة الى مساعدة الطلبة الخريجين من جامعة الحسين التقنية للحصول على فرص عمل في الشركة.



الكابتن زهير محمد الخشمان الرئيس التنفيذي للشركة أكد على إلتزام الأردنية للطيران في دعم الشباب الأردني من خلال تقديم منح دراسية نوعية تدعم مهاراتهم وتؤهلهم لسوق العمل.



وعبر الخشمان عن سعادته بتجديد المذكرة مع جامعة الحسين التقنية مؤكداً أن الجامعة تعتبر من أهم الجامعات الأردنية التي تعنى بدعم الشباب ورفدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وأن التعليم التقني هو المستقبل، كما أن الشركات بحاجة الى تعزيز شراكاتها مع مؤسسات التعليم العالي ودعم الشباب الأردني الطموح.



من جهته شكر رئيس الجامعة الشركة الأردنية للطيران وأشار الى أن الجامعة ستعمل على تخصيص المنح للطلبة المستجدين مختلف التخصصات الهندسية والحاسوبية مع مراعاة أن تشمل المنحة طلبة المحافظات وأن تذهب لمستحقيها من الطلبة المتفوقين.



وأضاف الحنطي أن الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وشركات القطاع الخاص هي ركيزة أساسية للجامعة وأن تطور الجامعة ونجاحها لايمكن أن يأتي بدون الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص سواء صناعي أو أعمال.



وفي نهاية حفل التوقيع التقى الكابتن زهير محمد الخشمان ورئيس جامعة الحسين التقنية اسماعيل الحنطي مجموعة من الطلبة المنتفعين من منحة الشركة الأردنية للطيران السابقة والتي قدمت للجامعة قبل ثلاثة أعوام حيث عبر الطلبة عن إمتنانهم لهذه الفرصة التي ساعدتهم لإكمال طريقهم التعليمي شاكرين الأردنية للطيران على دعمها المستمر