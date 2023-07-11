الأردن يستضيف المؤتمر الإقليمي الأول لتكنولوجيا الطائرات المسيرة في 16 و 17 تموز2023 تحت رعاية ملكية سامية وبمشاركة عربية ودولية

الوكيل الإخباري -

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برعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تستعد عاصمة الأردن، عمان، لاستضافة مؤتمر ومعرض Levitate و هومؤتمر ومعرض يركز على تكنولوجيا الطائرات المسيرة في المنطقة و ذلك بتاريخ 16 و 17 تموز في فندق السانت ريجيس - عمان. سوف يقام المؤتمر و المعرض بدعم من شركة صقر - الشركة الرائدة في مجال بيانات الطائرات المسيرة في الأردن وبتنظيم معرض ومؤتمر العمليات الخاصة (سوفكس) كأول منصة شاملة من نوعها تجمع بين هواة الطائرات المسيرة وقادة الصناعة والكيانات الشركاتية والمسؤولين الحكوميين.سيقدم المؤتمر والمعرض مجموعة شاملة من حالات الاستخدام الناجحة والتطلعات المستقبلية للروبوتات الذكية في صناعة الطائرات المسيرة. كما سيستضيف نقاشات حول أحدث التطورات والتحديات في صناعة الطائرات المسيرة، و التأكيد على الاستخدام الآمن والمسؤول للطائرات المسيرة في الأردن وخارجه.سيكون هناك عدة مواضيع رئيسية تتمحور حول قواعد ولوائح الطائرات المسيرة، والتشغيل الآلي، والحوكمة الإلكترونية، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تطبيقات الطائرات المسيرة في مجالات الطاقة المتجددة والبناء والاتصالات، والخطط لمعالجة التحديات المرتبطة بها.تشجع الشركات المنظمة للحدث أصحاب المصلحة وصناع القرار على البقاء على اطلاع بالاتفاقيات والشراكات والمبادرات التي ستعلن خلال مؤتمر Levitate وتسلط الضوء على الدور الإعلامي الهام والاستراتيجي في زيادة الوعي بالفرص التي يسعى المؤتمر لتقديمها للأفراد والمؤسسات من خلال استغلال التكنولوجيا المتقدمة لبناء القدرات وتحسين المهارات.