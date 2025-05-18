البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر يدعمون القطاع الخاص الأردني

• أول قرض لشركة تأجير تمويلي ضمن برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن.
• التمويل يهدف لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأردني في تقنيات الطاقة وكفاءة الموارد.
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديمه قرضاً بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لـ شركة كابيتال للتأجير التمويلي وذلك بموجب برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر. ويشمل التمويل قرضاً مشتركا بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكي مع صندوق المناخ الأخضر.
ويعد القرض أول عقد يتم توقيعه مع شركة تأجير تمويلي في المملكة بموجب برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن، كما أنه سابع تمويل بموجب هذا البرنامج يتم توقيعه في البلاد ككل.
ويهدف القرض إلى تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الأردن على تمويل استثماراتها في تقنيات التخفيف من تأثيرات التغير المناخي المناخ والتكيف معها. ويشمل ذلك على سبيل المثال، الأفراد والشركات الخاصة العاملة في خدمات الطاقة أو توريد التكنولوجيا إضافة إلى منتجي ومقدمي الخدمات.
كما يقدم الاتحاد الأوروبي منحة تصل إلى 560,000 يورو لمساعدة الشركات المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تسريع تطوير تقنيات وخدمات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره. وستوفر هذه المنحة للمقترضين الفرعيين المؤهلين إمكانية الوصول إلى أدوات وحلول تمويلية خضراء مخصصة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لتشجيعهم على إعطاء الأولوية في مشاريعهم للتقنيات الصديقة للبيئة.
كما ستستفيد شركة كابيتال للتأجير التمويلي من حزمة دعم فني مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، تُستخدم لتنفيذ المشروع ومتابعة نتائجه. وسيُتاح للمقترضين المؤهلين ولشركة كابيتال للتأجير التمويلي المشاركة في التدريب حول تقنيات التكيف مع تغير المناخ وآليات الإقراض المناخي للشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد.
وقد أُقيم حفل التوقيع خلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لندن، ووقّعه كلٌّ من فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك، وتامر غزالة، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتأجير التمويلي.
وبهذه المناسبة صرح فرانسيس ماليج: "يتطلب العمل المناخي التعاون والابتكار، والتركيز والعمل المتوالين على كل استثمار على حدة. ومن خلال اتفاق التمويل مع كابيتال للتأجير التمويلي، وبدعم ثابت ودائم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، فإننا نمكّن رواد الأعمال والشركات الصغيرة في الأردن من الريادة في تبني التقنيات الذكية مناخيًا".
قال رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتأجير التمويلي، تامر غزالة: "يسعدنا أن نتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر في هذه المبادرة الهامة. ستمكننا هذه التسهيلات من توسيع نطاق حلول التمويل الصديقة للبيئة لشريحة أوسع من الشركات والأفراد في الأردن، الأمر الذي يدعم الابتكار والاستدامة في القطاعات الحيوية. حيث نؤكد في كابيتال للتأجير التمويلي على التزامنا بالقيام بدور فاعل في دفع مسيرة الأردن نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على التكيف."
قالت هنريك تراوتمان، مديرة الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط: "تُعدّ هذه الشراكة الجديدة مثالاً ملموساً على كيفية ترجمة الاتحاد الأوروبي لطموحاته المناخية إلى أفعال، وذلك من خلال تمكين الشركات والأسر المحلية في الأردن من الحصول على تمويل أخضر بأسعار معقولة. وبهذا الدعم، فإننا لا نعزز قطاعاً خاصاً أكثر استدامة ومرونة فحسب، بل نساعد الأردن أيضاً على تعزيز انتقاله الأخضر بطريقة تعود بالنفع على المجتمعات وتحمي البيئة".
يشار إلى أن شركة كابيتال للتأجير التمويلي مملوكة بالكامل لبنك كابيتال الأردني، وتتخصص في تقديم خدمات التأجير التمويلي لعملائها من الأفراد، والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم الشركة تمويلًاً لمختلف القطاعات والصناعات، بما في ذلك مركبات الركاب والمركبات التجارية، والمعدات والآلات، والعقارات.
ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 2.3 مليار يورو لتمويل 75مشروعاً، 70% منها في القطاع الخاص شملت تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي من خلال تقديم قروض لفائدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني في شكل قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، ومرافق التمويل التجاري.
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