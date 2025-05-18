البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر يدعمون القطاع الخاص الأردني

الوكيل الإخباري-

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• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر يقدمون قرضاً لشركة كابيتال للتأجير التمويلي في الأردن بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي.

• أول قرض لشركة تأجير تمويلي ضمن برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن.

• التمويل يهدف لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأردني في تقنيات الطاقة وكفاءة الموارد.