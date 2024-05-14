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الثلاثاء، 14-05-2024 08:15 ص

البنك العربي "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024"

ARAB BANK - HQ


الوكيل الاخباري - حصل البنك العربي مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024"، من قبل مجلة غلوبال فاينانس Global Finance)) العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام التاسع على التوالي.

ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناءً على تقييم شامل تمّ من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المدراء الماليين التنفيذيين والمستشارين المصرفيين ونخبة من المحلّلين من حول العالم.

واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير الموضوعية شملت؛ نمو الموجودات والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المعايير المبنية على آراء أبرز محللي الأسهم ومحللي التصنيف الائتماني والمستشارين المصرفيين وغيرهم من الخبراء في القطاع المصرفي.

ويغطي نطاق جوائز مجلة غلوبال فاينانس Global Finance)) العالمية ما يقارب 150 دولة ومنطقة حول العالم تشمل مناطق افريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول الكاريبي وأمريكا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أمريكا وأوروبا الغربية.

وفي تعليقها على هذا التكريم، قالت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي:"يعد هذا التقدير العالمي وللعام التاسع على التوالي تأكيداً على المكانة البارزة التي يحتلها البنك العربي على صعيد الصناعة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تعززها متانة نموذج أعمال البنك وقدرته على تحقيق نتائج مميزة ومستويات أداء قوية على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم". وأضافت الصادق: "نعمل من خلال نهجنا المؤسسي الراسخ واستراتيجيتنا الطموحة على توفير الخدمات المصرفية المتكاملة لعملائنا من مختلف القطاعات بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم ويقدم لهم تجربة مصرفية شاملة تعززها أحدث الحلول الرقمية، محلياً وإقليمياً."

يشار هنا إلى أن مجلة ذا بانكر (The Banker)، المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، كانت قد منحت البنك العربي أيضاً لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023.

يذكر أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وسيدني ودبي والبحرين.

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