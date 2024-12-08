البنك العربي الراعي البلاتيني لجائزة الحسين لأبحاث السرطان للدورة الثالثة والرابعة

وقد كرّم سمو الأمير طلال بن محمد، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، الباحثين الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعامي 2023 و 2024، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان. كما حضر عدد من أصحاب السمو الأمراء والوزراء، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة المؤلّف من مجموعة من أهم اختصاصي الأورام، وأطباء وباحثون من مختلف أنحاء العالم، وإعلاميون، وشركاء وداعمون للجائزة.
وتعُدّ جائزة الحسين لأبحاث السرطان من أهم جوائز البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي، حيث تهدف الى تشجيع الباحثين والعلماء العرب من جميع أنحاء العالم على المشاركة في رفع مستوى الأبحاث وتطويرها من أجل فهم خصائص السرطان في المنطقة، ودراسة الجينات العربية تحديداً، لدعم جهود مواجهة السّرطان والتغلّب عليه بطرق علميّة متقدّمة.
وتأتي رعاية البنك العربي للجائزة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية وبهدف دعم مبادرات وجهود مركز الحسين للسرطان وتعزيز مساهمته في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان في المملكة.
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