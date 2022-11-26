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السبت، 26-11-2022 12:42 م

البنك العربي الراعي البلاتيني لجائزة الحسين لأبحاث السرطان للعام 2022

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الوكيل الإخباري - قدّم البنك العربي مؤخّراً رعايته الماسية لجائزة الحسين لأبحاث السرطان والتي أطلقتها سمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في العام 2020 تخليداً لذكرى جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، بهدف تعزيز جهود البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي.اضافة اعلان


  وقد كرّم سمو الأمير طلال بن محمد، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الباحثين الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان للعام 2022، وذلك خلال الحفل الذي نظمته مؤسسة الحسين للسرطان، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، وسمو الأميرة سمية بنت الحسن. وحضر حفل التكريم وزراء، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة المؤلّف من مجموعة من أهم اختصاصي الأورام، وأطباء وباحثون من مختلف أنحاء العالم، وإعلاميون، وشركاء وداعمون للجائزة.

 وتعُدّ جائزة الحسين لأبحاث السرطان من أهم جوائز البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي، حيث تهدف الى تشجيع الباحثين والعلماء العرب من جميع أنحاء العالم على المشاركة في رفع مستوى الأبحاث وتطويرها من أجل فهم خصائص السرطان في المنطقة، ودراسة الجينات العربية تحديداً، لدعم جهود مواجهة السّرطان والتغلّب عليه بطرق علميّة متقدّمة.

وتأتي رعاية البنك العربي للجائزة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية وبهدف دعم مبادرات وجهود مركز الحسين للسرطان وتعزيز مساهمته في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان في المملكة.

 




 

 


 

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