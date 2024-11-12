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البنك العربي الراعي البلاتيني للجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي

غعه
البنك العربي
الثلاثاء، 12-11-2024 10:04 ص
الوكيل الإخباري-   شارك البنك العربي مؤخراً كراعي بلاتيني للجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي، والذي أقيم في فندق "كمبينسكي عشتار البحر الميت"، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وبدعوة من الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية. وشهدت الجمعية العامة مشاركة كبيرة من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي شركات الطيران الشريكة وشركاء الصناعة من مصنّعي الطائرات والمحركات وشركات تقنية المعلومات وغيرهم من المهتمين بصناعة الطيران على المستويين العربي والدولي.  اضافة اعلان


وامتدت فعاليات الجمعية العامة لثلاثة أيام لتشمل مجموعة من جلسات العمل التي تناولت عدد من المواضيع الهامة في قطاع النقل الجوي، وسياسات الاستدامة البيئية للطيران، بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية كان من أبرزها جلسة "قمة الطيران العربي" التي ضمت حلقة نقاش ما بين الرؤساء التنفيذيين حول حال قطاع النقل الجوي ومستجداته. 

وتأتي رعاية البنك العربي لهذا الحدث في إطار حرصه الدائم على دعم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية في المملكة ودعم قطاعات الأعمال الحيوية وتعزيز نموها وتطورها بالشكل الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
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