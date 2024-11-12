البنك العربي الراعي البلاتيني للجمعية العامة السابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي

وامتدت فعاليات الجمعية العامة لثلاثة أيام لتشمل مجموعة من جلسات العمل التي تناولت عدد من المواضيع الهامة في قطاع النقل الجوي، وسياسات الاستدامة البيئية للطيران، بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية كان من أبرزها جلسة "قمة الطيران العربي" التي ضمت حلقة نقاش ما بين الرؤساء التنفيذيين حول حال قطاع النقل الجوي ومستجداته.
وتأتي رعاية البنك العربي لهذا الحدث في إطار حرصه الدائم على دعم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية في المملكة ودعم قطاعات الأعمال الحيوية وتعزيز نموها وتطورها بالشكل الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
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