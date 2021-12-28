الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

المياه: نبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

الامن : خدمة حديثة مبتكرة لتقديم خدمات الترخيص من خلال محطة ترخيص الطريق الصحراوي

خلاف نواب اليوم أمام القضاء

وزير اسبق يقترح 3 أيام عطلة في الاردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الدرابسة

وفاة و3 اصابات بحادث تدهور مركبة سعودية بالرويشد

تعطل بعض المحافظ الالكترونية.. والبنك المركزي يوضح

مصدر حكومي للوكيل: ننتظر الموافقة الاميركية للربط الكهربائي مع سوريا

وفاة عامل سقط عن الطابق الرابع لمبنى في صويلح

الثلاثاء، 28-12-2021 04:38 م

البنك العربي يجدد اتفاقية التعاون مع بنك الملابس الخيري

AB HQ


الوكيل الإخباري - جدد البنك العربي مؤخراً اتفاقية التعاون والدعم مع بنك الملابس الخيري – أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية – لدعم برنامج  يوم اليتيم  للسنة السابعة على التوالي، حيث تهدف هذه الاتفاقية لتوفير الكساء المناسب لـ 1200 يتيماً من مختلف محافظات المملكة سنوياً. اضافة اعلان


ويأتي هذا التجديد استمراراً للتعاون المشترك بين الطرفين لتقديم الدعم إلى الأيتام من خلال تزويدهم بالاحتياجات الأساسية من غذاء وملبس وأحذية وألعاب، وذلك من خلال قيام الأطفال بانتقاء ما يناسبهم من صالات عرض بنك الملابس بمشاركة فريق المتطوعين من البنك العربي الذين يقومون على خدمة الأطفال وتقديم المساعدة لهم خلال تواجدهم في صالات بنك الملابس.   

وكان البنك العربي قد ساهم بكساء أكثر من 7200 طفلاً يتيماً من مختلف محافظات المملكة خلال السنوات السبع الأخيرة من خلال استضافتهم في صالات بنك الملابس الثابتة في عمان والكرك أو الصالات المؤقتة في المحافظات. وخلال العام الحالي، ونظراً للظروف التي فرضتها جائحة كورونا، فقد تم تقديم كسوة العيد لـ 1210 يتيماً من خلال إيصال طرود جاهزة لمنازلهم. 

وتعليقاً على تجديد هذه الاتفاقية، أشار السيد طارق الحاج حسن، مدير إدارة البراندنج في البنك العربي: "يأتي تجديد هذا التعاون للعام السابع على التوالي تجسيداً لالتزام البنك العربي المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة بما ينسجم مع قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية للبنك." وأضاف: "تجمعنا مع بنك الملابس الخيري رؤية مجتمعية مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكافل من خلال تقديم الدعم والإسناد المادي والمعنوي للفئات المستحقة تعزيزاً لقيم التراحم والتماسك المجتمعي." 

وعبَر الدكتور حسين الشبلي ، الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن اعتزاز  الهيئة وامتنانها لتجديد الاتفاقية، قائلاً: "إن تجديد تعاوننا مع البنك العربي ضمن برنامج يوم اليتيم سيمكننا من إيفاء حق الأيتام من الكسوة والمستمر منذ سبعة سنوات."    

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Samsung Levant Sponsor of FEEL KOREA 2021

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي ترعى فعاليات مهرجان Feel South Korea 2021

037A6731

حلول الدفع الإلكتروني ودورها المتنامي في زيادة كفاءة وإنتاجية الشركات

upload_1508220222

رحلة التحول المالي الرقمي في المملكة إنجازات وآفاق واعدة - بقراءة أمجد الصادق

AstraZeneca Logo

لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 يُعزز مستويات الأجسام المضادة ضد متحور "أوميكرون"

WhatsApp Image 2021-12-28 at 9.48.05 AM

فخر الدين : منصة زبوني مكّنت 500 شركة تجارية من تقديم خدماتها لآلاف من العملاء في الأردن

Oppo-A95_KV-1

OPPO تطلق هاتفها الذكي الجديد A95 في السوق الأردني

أخبار متعلقة
AB HQ

ضمن مبادرة "لمسة دفا" البنك العربي يوزع 1400 بطانية على الأسر العفيفة بالتعاون مع تكية أم علي

AB HQ

لأول مرة في المملكة البنك العربي يطلق بطاقة ائتمانية رقمية خاصة بالشركات بالتعاون مع فيزا

Arab Bank Football Tournament Image

البنك العربي يحرز لقب بطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة لسداسيات كرة القدم