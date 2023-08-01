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الثلاثاء، 01-08-2023 01:20 م

البنك العربي يطلق حلول مصرفية متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة

ara


الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً مجموعة شاملة ومتكاملة من الحلول المصرفية لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم "عربي SMEs"، وذلك تماشياً مع التزام البنك المستمر بدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية المتطلبات المتجددة لهذا القطاع الحيوي.  

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ويقدم "عربي SMEs" مجموعة شاملة من الحلول الرقمية منها تطبيق "عربي نكست" وهو التطبيق البنكي الأول من نوعه في الأردن والمصمم خصيصاً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ليمنحها تجربة رقمية شاملة ومتطورة لإدارة مختلف المعاملات البنكية لها على مدار الساعة، بالإضافة إلى الحلول المسانِدة للتجارة الإلكترونية والتي تمكّن تلك الشركات من تسويق منتجاتها الكترونياً من خلال موقع "عربي إي مارت" وكذلك تصميم مواقعها الإلكترونية عبر “Arabi Shopix”، هذا إلى جانب توفير خدمات بوابة الدفع الإلكتروني وأجهزة نقاط البيع POS، وتخصيص مسؤول علاقات من موظفي البنك ذوي الخبرة لتقديم الخدمة وتلبية متطلبات الشركة واحتياجاتها المصرفية. وإلى جانب الحلول والقنوات الرقمية المتطورة، يقدم "عربي SMEs" لهذا القطاع الحيوي كذلك مجموعة من الحلول الائتمانية التي تتضمن قروضاً سريعة لتلبية احتياجات الأعمال، وقروضاً أخرى لتمويل المعدات الطبية للأطباء وتمويل شراء المركبات الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية عبر شبكة مراكز الأعمال وفروع البنك المنتشرة في أنحاء المملكة. 


وفي تعليقه على إطلاق هذا البرنامج، قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يأتي إطلاق "عربي SMEs" ضمن استراتيجية البنك العربي وحرصه على مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة الأعمال، وإيماناً من البنك بأهمية الدور الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي." وأضاف: "نواصل في البنك العربي التركيز على دعم هذا القطاع من الشركات من خلال تقديم باقة شاملة ومتكاملة من المزايا والخدمات التي تمكنهم من زيادة مبيعاتهم وتعزيز تواجدهم في السوق المحلي وزيادة فرصهم في الربحية لضمان نجاحهم واستمراريتهم وتحقيق أهدافهم في التوسع والنمو."   

 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يعتبر من المؤسّسات المصرفية الرائدة محلياً وإقليمياً في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد حصل البنك العربي مؤخّراً على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة تقديراً للخدمات التي يقدمها لهذا القطاع كان أبرزها هذا العام جائزة "أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط" من مجلة "يوروموني" العالميّة، وجائزتي "أفضل الابتكارات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة" و "أفضل بنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن" من مجلة "غلوبال فاينانس" العالمية.  

 




 

 


 

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