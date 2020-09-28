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الإثنين، 28-09-2020 02:23 م

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً لعملاء برنامج "عربي جونيَر" بالتعاون مع شاهد VIP

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الوكيل الاخباري – ضمن سلسلة المزايا الحصرية التي يقدمها البنك العربي لعملاء "عربي جونيَر" - البرنامج الخاص بالأطفال واليافعين حتى عمر 17 سنة، أطلق البنك مؤخراً عرض اشتراك خاص بالتعاون مع "شاهد VIP" منصة الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك (SVOD) المندرجتَين تحت مظلة "مجموعة MBC".

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ويتيح العرض لعملاء برنامج "عربي جونيَر" من البنك العربي الحصول على اشتراك لمدة ثلاثة أشهر بدون رسوم في خدمة "شاهد VIP" والتي تتضمن محتوى خاص بالأطفال، وذلك عند تفعيل بطاقات فيزا الدفع الخاصة ببرنامج "عربي جونيَر".


وفي تعليقه على إطلاق هذا العرض، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "يحرص البنك العربي على تقديم عروض خاصة بمزايا تفضيلية ملموسة تلبي احتياجات عملائه الكرام من كافة الشرائح والأعمار بما يتناسب مع تطلعاتهم ومتطلباتهم".

 

وأضاف: "يشكّل هذا التعاون مع منصة "شاهِد.نت" فرصة مميزة لعملاء برنامج "عربي جونيَر" وذويهم للاستفادة من العرض الحصري عند اشتراكهم بخدمة "شاهد VIP" والتي تقدم محتوى مرئي يزخر بالبرامج الترفيهية المتنوعة للأطفال".


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يقدم من خلال برنامج "عربي جونيَر" مجموعة واسعة من المزايا البنكية وغير البنكية صممت لتشجع الآباء والأمهات على الادخار لمستقبل أبنائهم.

 

ومن أبرز هذه المزايا: الاستفادة من خدمة التوفير الرقمي "إي-توفير" عبر تطبيق "عربي موبايل" والتي تتيح التوفير بسعر فائدة تصاعدي، ميزة "التوفير الفوري" والتي تمكن الوالدين من التوفير لأبنائهم تلقائياً مع كل عملية شراء يقومون بها ببطاقة الدفع أو البطاقة الائتمانية، وذلك من خلال تحويل نسبة مئوية أو قيمة تقريبية، يحددها الوالدان بشكل مسبق، من قيمة عمليات الشراء ليتم تحويلها مع كل عملية شراء إلى حساب "عربي جونيَر" الخاص بالطفل، وإسوارة الدفع الذكي"BandPay" التي تتيح الدفع من حساب بطاقة فيزا الدفع بدون الحاجة لإبراز البطاقة الفعلية.

 

كذلك يقدم برنامج "عربي جونيَر" برنامج ادخار "لما يكبروا" الخاص بتأمين مصاريف التعليم للأبناء مع الإعفاء من أول قسط شهري، وميزة تقسيط رسوم المدارس على 12 شهراً بفائدة 0% من خلال بطاقات البنك العربي الائتمانية، هذا بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية ضمن برنامج "نقاط العربي" وسحوبات على جوائز نقدية شهرية وربع سنوية تصل لغاية 10,000 دينار لكل رابح.

 

كذلك يقدم البرنامج خصومات وعروض حصرية لدى مجموعة من محلات التسوق والألعاب والترفيه ومراكز التعليم، واشتراك مجاني بتطبيق "اقرأ بالعربية"، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية عند الانتقال من برنامج "عربي جونيَر" إلى برنامج "شباب" بعد سن 17 عام، والعديد من المزايا والمكافآت الأخرى.


 




 

 


 

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