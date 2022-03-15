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الثلاثاء، 15-03-2022 04:07 م

"البوتاس العربية" تفوز بجائزة "التميز في السلامة والصحة المهنية"

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الوكيل الاخباري - كرّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم شركة البوتاس العربية لفوزها بجائزة "التميز في السلامة والصحة المهنية" عن العام 2020، حيث تعد هذه الجائزة من أهم الجوائز على مستوى الأردن التي تختص بممارسات السلامة والصحة المهنية في الشركات والمؤسسات الأردنية.اضافة اعلان


وسلّم مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور حازم الرحاحلة، الجائزة لرئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وذلك خلال حفل خاص أقامه " الضمان الاجتماعي" لتكريم الفائزين بجائزة السلامة والصحة المهنية بحضور ممثلين عن فعاليات اقتصادية وعمالية ونقابية وإعلامية.

 وجاء فوز " البوتاس العربية" بهذه الجائزة لالتزامها بتطبيق أنظمة ومعايير السلامة والصحة المهنية وفقاً للتشريعات المعمول بها والممارسات العالمية الفضلى المتعلقة بهذا الخصوص، إذ تركــز الشــركة علــى ضمان بيئــة عمــل آمنــة لموظفيها مـن خـلال توفيـر معـدات السـلامة الشـخصية المناسـبة، والإنفاذ الصـارم لإجـراءات السـلامة فـي أماكـن العمـل، إضافة إلى مراجعـة وتحديـث وتطوير هـذه الإجـراءات، وتطبيـق معاييـر السـلامة علـى مقدمـي الخدمـات والمقاوليـن والـزوار لمرافـق الشـركة علـى قدم المسـاواة.

 




 

 


 

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