البيان الختامي لأعمال شركة كريم

-وفّر أعضاء كريم بلص ما يفوق 19 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ونجح عضو واحد بتوفير 735 دولار في شهر واحد فقط.

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-تم توصيل 1.1 مليون همبرغر للعملاء في عام 2023.



-طلب أحد العملاء في المملكة العربية السعودية أكثر من 1,400 وجبة (نحو 4 طلبات يوميًا)، وأنفق ما مجموعه 28,500 دولار عبر خدمة كريم فود في عام 2023.



-تم قطع أكثر من 800 مليون كلم عبر خدمات سيارات الأجرة من كريم في عام 2023! أي ما يفوق المسافة من الأرض إلى كوكب المشتري!



-للعام الثاني على التوالي، أحد أغرب الأشياء التي نسيها الركاب في السيارة هو فستان زفاف!



-كانت الوجبة الأكثر شعبية في الأردن وجبة شاورما الدجاج المزدوجة من مطعم شاورما ع صاج، بينماالشاورما الأكثر شعبية في جميع أنحاء المنطقة كانت شاورما اللحم البقري.



يشارك معكم كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، أبرز توجهات العملاء وأكثرها إثارة للاهتمام خلال عام 2023. ويستمر التطبيق الشامل من كريم "Careem Everything" بتوفير خدمات رقمية مختلفة في الاردن، بالإضافة إلى خدمة عملائه في عشر دول، من المغرب إلى باكستان.



تعليقًا على إنجازات الشركة في عام 2023، قال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: "هدف شركة كريم هو تبسيط حياة الناس ونحن نقوم بذلك من خلال توفير الوقت وتقديم خدمات ذات قيمة ممتازة، ومساعدة الناس على الكسب بمرونة من خلال تطبيقنا الشامل. وفي عام 2023، واصلنا المسيرة بتبسيط أعباء التنقل اليومية والتوصيل والمدفوعات لعملائنا وكباتننا وشركائنا من المطاعم، وشرعنا في استحداث خدمات جديدة كالتحويلات الدولية من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند وباكستان، وخدمة كريم DineOut، وحجوزات تذاكر السينما. نحن ممتنون لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على كريم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وكلنا حماس للاستمرار بتقديم المزيد من الخدمات المريحة لهم في عام 2024."





كريم بلص



●وفر أعضاء كريم بلص أكثر من 19 مليون دولار – عبر الاستفادة من التوصيل المجاني لجميع طلبات الطعام والبقالة، والاسترداد النقدي بنسبة 10٪ على الرحلات بواسطة "كريم" و"هلا"، والرحلات المجانية غير المحدودة على خدمة الدراجات النارية "كريم بايك"، والخصومات التي وصلت إلى 20٪ على خدمات التنظيف المنزلي وغسيل الملابس، وخصومات فواتير المطاعم التي وصلت إلى 50% من خلال خدمة استكشاف وعقد صفقات الطعام والشراب داخل تطبيقنا، كريم DineOut.



خدمة كريم فود



●في عام 2023، قدمت خدمة كريم فود وجبات شهية لأكثر من 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة.



●اعتمد أحد العملاء في المملكة العربية السعودية بشكل كبير على خدمة كريم فود، حيث طلب أكثر من 1,400 وجبة (نحو 4 طلبات يوميًا!)، وأنفق 28,500 دولار على مدار العام على طلبات الطعام!



●للعام الثاني على التوالي، جاء أكبر طلب جماعي من "كافيه بتيل"، وهذه المرة لتناول وجبة من خمسة أطباق في عيد الحب بقيمة 480 دولارًا مع كمأ وتمور عيد الحب في المملكة العربية السعودية.



●احتفظت سلسلة مطاعم البيك بلقبها كأشهر مطعم لتوصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي.



●كانت الوجبة الأكثر شعبية في الأردن وجبة شاورما الدجاج المزدوجة من مطعم شاورما ع صاج، بينماالشاورما الأكثر شعبية في جميع أنحاء المنطقة كانت شاورما اللحم البقري.



●سجلت خدمة كريم فود زيادة بنسبة 80٪ في طلبات الغذاء الصحي في الإمارات العربية المتحدة.



خدمة Quick بقالة



●بلغت قيمة أكبر طلب من خدمةQuik بقالة 2,042 دولار عندما اشترى عميل iPhone 15 الجديد وساعةApple Watch Ultra 2.

●بلغ أسرع وقت للتوصيل دقيقة واحدة، حيث كانت المسافة من المتجر إلى العميل 500 متر فقط.



●كان وقت التسليم الأكثر شعبية بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً (خدمةQuik بقالة حاضرة لنجدتكم وتوصيل الطلبات الطارئة في أوقات متأخرة من الليل!)



●كان الماء والموز أكثر السلع طلبًا، حيث بلغ مجموع الموز المطلوب في عام 2023 ما يعادل وزن أكثر من ألف غوريلا. وطلب العملاء ما يكفي من مياه الشرب لملء حمام سباحة أولمبي.



خدمة المدفوعات (كريم باي)



●ساهمت خدمة "كريم باي" بتبسيط الخدمات المالية من خلال تمكين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة من إدارة أموالهم وتسديد فواتيرهم وإجراء معاملاتهم المالية بطريقة سلسة عبر التطبيق وخارجه.



●كان الخميس الأخير من الشهر هو اليوم الأكثر شعبية لإرسال الأموال إلى الهند وباكستان من خلال خدمة التحويلات الدولية الجديدة لـ "كريم باي."



●أرسل عميل واحد نحو 68 ألف دولار إلى باكستان خلال العام.



●استغرقت أسرع عملية تحويل 16 ثانية فقط، لإرسال الأموال من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند.



●أنفق أحد العملاء حوالي 60 ألف دولار على الفواتير المدفوعة من خلال "كريم باي" في عام 2023 (أي أكثر من خمسة آلاف دولار من الفواتير شهريًا!)



خدمة كريم رايدز



●تم تنفيذ أكثر من 70 مليون رحلة ركاب في جميع أنحاء المنطقة بمسافة إجمالية تفوق 800 مليون كلم. تعد تلك المسافة أبعد من المسافة بين الأرض وكوكب المشتري!



●تسعى كريم لتبسيط أعباء التنقل اليومي، وينطبق ذلك على الرحلات القصيرة التي يبلغ طولها بضعة كيلومترات كما ينطبق على الرحلات الطويلة التي تصل إلى 950 كلم، والتي كانت مسافة أطول رحلة تم طلبها من خلال تطبيق كريم خلال عام 2023. رحلة طويلة بالفعل، تستحق قائمة أغاني خاصة!



●المطارات الثلاثة الأكثر شعبية في تطبيق خلال كريم رايدز (بدون ترتيب معين) هي مطار دبي الدولي ومطار الرياض الدولي ومطار جدة الدولي.



●كان المسار الأكثر شعبية بين المدن هو الطريق بين مدينتي دبي والشارقة.

●كان العملاء من دبي والرياض وعمّان الأكثر نسيانًا للأغراض الشخصية بالخطأ في رحلات حجزت عبر كريم. وللعام الثاني على التوالي، كان فستان الزفاف من أغرب الأشياء التي خلّفها الركاب وراءهم! كما ترك ركاب آخرون وسادة وخاتمًا وشعرًا مستعارًا.



خدمة الدراجات الهوائية (كريم بايك)



●خلال الشهر الأول من إطلاق خدمة "كريم بايك" في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، استخدم نحو ألفي عميل الدراجات النارية للتنقل عبر المدينة في جولات بلغت مسافتها 60،000 كلم تقريبًا.



●أكمل الراكب الأكثر استخدامًا لخدمة "كريم بايك" 4,357 رحلة على مدار العام، معظمها لتوصيل الطلبات من المطعم الذي يعمل لديه في أبراج بحيرات الجميرا، بينما قطع صاحب المركز الثاني 2,288 رحلة، معظمها للتنقل إلى العمل.

●كانت أطول رحلة بالدراجة النارية طوال عام 2023 من مركز دبي التجاري العالمي إلى القصيص، والتي استغرقت تسع ساعات.



●ساهم مستخدمو خدمة "كريم بايك" في التخلص مما مجموعه 1.29 مليون طن من الانبعاثات كربونية، أي ما يعادل التخلص من 361 سيارة من الطرق طوال العام.



