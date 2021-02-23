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الثلاثاء، 23-02-2021 01:06 م

الجسور للاستشارات الإعلامية تنشر تقرير الأداء الرقمي المحلي والعالمي للعام 2020

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الوكيل الاخباري - أصدرت شركة الجسور للاستشارات الإعلامية تقرير الأداء الرقمي الأول في الأردن، والذي يشمل معطيات وإحصاءات عالمية ومحلية للعام 2020 متعددة المحاور.

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حيث شمل التقرير إحصاءات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفهم بحسب المنصات والوقت المستغرق وغيرها، إلى جانب مقارنات وحقائق تفرز معلومات وافية حول النسب المئوية لمستخدمي التقنية – هواتف ذكية، أجهزة لوحية وكمبيوتر محمول وغيرها - بناء على نوع نظام التشغيل وصولاً إلى شبكات الاتصال المحلية المعتمدة ونسب الاستخدام لكل منها.


كما أتى التقرير على تصنيف أهم المواقع الإلكترونية المحلية وأكثرها زيارة ومشاهدة، بالإضافة إلى تقسيم مستخدمي التقنية والإنترنت بحسب الفئة العمرية والجنس، ونسبة كل منها من العدد الإجمالي لسكان الأردن بالاعتماد على مراكز إحصاء عالمية.


وبهذه المناسبة؛ علق السيد "فلاح الصغير" مدير عام شركة الجسور للاستشارات الإعلامية بقوله: "يسعدنا اليوم في شركة الجسور أن نقدم لزبائننا وكل من يبحث عن الفائدة سواء الشخصية لتطوير المهارات أو الأعمال هذا التقرير المقتضب، والذي يأتي في وقت نحتاج فيه فعلاً لبذل الجهود والتكاتف لنتقدم معاً ونوظف الطاقات نحو الاستفادة من التحول الرقمي الذي أصبح عنوان المرحلة بشكل جلي."

 

وأضاف بأن شركات القطاع الخاص بكل تخصصاتها يتحتم عليها أن تقدم المشورة والمعلومات لكل من يحتاجها من مبدأ الفائدة المتبادلة، وهذا ما دفع الشركة لنشر التقرير المعني بشكل مجاني ومتاح للجميع، وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على مجموعة من التقارير المماثلة التي سيتم نشرها بشكل دوري والتي تعتمد على مصادر موثوقة ومراكز بحث وتطوير عالمية.


يشار إلى أن أن تقرير الأداء الرقمي لشركة الجسور يأتي انعكاساً لدراسات وتقارير عالمية صادرة عن مراكز دراسات وأبحاث تمتلك اليد الطولى في هذا المجال، وتعتمدها أكبر الجهات العالمية من منظمات وشركات وغيرها.

 

لمشاهدة التقرير من هنا


 




 

 


 

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