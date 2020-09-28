الجمارك الأردنية وجامعة الشرق الأوسط تطلقان المرحلة التجريبية لبرنامج IVC-5000

الوكيل الاخباري – أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط، وبالشراكة مع مديرية دائرة الجمارك الأردنية المرحلة التجريبية لبرنامج IVC-5000 المبني على استخدام تقنية “Block Chain”، والذي تم تطويره وتعديله حسب احتياجات دائرة الجمارك الأردنية.

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وأكد مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور عبد الرحمن زريق، خلال مراسم إطلاق المرحلة التجريبية للمشروع، التي تمت في جامعة الشرق الأوسط، وبحضور العميد جمارك أحمد العالم، وعدد من ضباط الدائرة، أن هذا المشروع يأتي استجابة وتجسيداً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بضرورة التعاون مع القطاع الحكومي، تحديدا في مجالات ريادة الأعمال.



وكشف الدكتور زريق، أن المرحلة الأولى للمشروع، ستنفذ على رخص إدخال الشاحنات كمرحلة تجريبية، ليتم لاحقاً تنفيذ البرنامج على كافة الأنظمة المرتبطة لدى دائرة الجمارك الأردنية والمنافذ الحدودية، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير العمليات عن طريق الحد من عمليات تزوير الوثائق، والتحقق من الوثائق بطريقة أسهل وأسرع، كما يمكن ربطها مع العديد من الدوائر الأخرى خارج دائرة الجمارك، للتأكد من صحة الوثائق الجمركية، إلى جانب الحد من المخالطة والحرص على وجود التباعد الاجتماعي، ما يساهم في التقليل من انتشار فيروس كورونا.



الجدير ذكره أن هذا المشروع هو جزء من عدة مشاريع، تندرج في إطار الاتفاقية المبرمة ما بين دائرة الجمارك الأردنية وجامعة الشرق الأوسط، التي تم توقيعها بين الطرفين بداية العام الجاري، كمشروع "الرصاصة الالكترونية"، وتهدف للحد من التهريب على الحدود والتلاعب في حاويات الشحن دون اللجوء لتدخل بشري، وتتم عن طريق أتمتة الإجراءات الجمركية.



