الحاسوبان المحمولان HUAWEI MateBook X Pro وHUAWEI MateBook D16 متوفران الآن في الأردن

الوكيل الإخباري - طرحت هواوي مؤخرًا الحاسوبيْن المحموليْن: HUAWEI MateBook X Pro الأكثر أناقة والأعلى أداءً، وHUAWEI MateBook D16، أحدث عضو في عائلة منتجات المكتب الذكي من هواوي - Huawei Smart Office، وهما متوفران الآن في الأردن.



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يتميز جهاز HUAWEI MateBook X Pro الجديد بشاشة مقاس 14.2 بوصة بدقة عالية تبلغ 3.1 ألف (3120 × 2080) و264 بكسل لكل بوصة مع شاشة عرض كاملة ملونة حقيقية من هواوي وتقنية تناسق الألوان العالمية المتقدمة، لتجربة بصرية استثنائية مع تأثيرات مذهلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين التبديل بين معدل تحديث 60 هرتز و90 هرتز حسب احتياجاتهم الفعلية. وبفضل تطبيق التقنيات المتقدمة، مثل عملية طلاء أكسدة القوس الصغير، تم إنشاء جسم معدني بملمس ناعم من سبائك المغنيسيوم للحاسوب الجديد. ويزن الجهاز 1.26 كجم فقط، مما يجعل حمله سهلًا جدًا.

يتميز جهاز MateBook X Pro HUAWEI الجديد بمعالج ™Intel® Core من الجيل الثاني عشر، المعتمد من ™Intel Evo للسلسلة بأكملها، والذي يحقق طاقة تصميم حراري (TDP) تبلغ 30 واط في وضع الأداء. يأتي هذا الحاسوب المحمول مزودًا بذاكرة وصول عشوائي عالية السرعة ثنائية القناة LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت وتردّد 5200 ميجاهرتز، ويدعم ما يصل إلى 1 تيرابايت NVMe PCIe SSD (محرك الحالة الصلبة). هناك أيضًا خيار 512 جيجابايت متاح للمستخدمين للاختيار من أجل قراءة وتخزين وضغط أكثر كفاءة للملفات الكبيرة وتحويل أكثر سلاسة عبر مهام متعددة.

يرتقي جهاز HUAWEI MateBook X Pro بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا، بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device التي توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة، وتتيح للمستخدمين الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون فيما بينها جميعًا. يضع المستخدمون سماعات الأذن مثل HUAWEI FreeBuds Pro 2 أو الماوس أو لوحة المفاتيح أو مكبرات الصوت والطابعات بالقرب من جهاز HUAWEI MateBook X Pro، وسيقوم الحاسوب المحمول باكتشافها تلقائيًا وطلب إقرانها بشكلٍ سريع وسهل.

بالإضافة إلى ذلك، ومع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فإن هذا الحاسوب يوفر فائدة أكبر. بمجرد اتصال المستخدمين بهواتفهم لاسلكيًا، سيرون واجهة المستخدم الخاصة بها تظهر على شاشة الحاسوب المحمول، حتى يتمكنوا من تشغيلها كما لو كان هاتفهم الذكي والحاسوب المحمول جهازًا واحدًا. يمكن للمستخدمين الوصول إلى ملفاتهم وتعديلها، واستخدام ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف في وقت واحد وإدارتها، وإجراء مكالمات فيديو أو صوتية من هواتفهم من خلال حاسوب UAWEI MateBook X Pro الخاص بهم، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هواتفهم الذكية. يمكن أيضًا توصيل الحاسوب بشاشة HUAWEI MateView، لرؤية عملهم على شاشة أكبر.

تستخدم لوحة اللمس الحساسة للضغط في جهاز HUAWEI MateBook X Pro الجديد ثمانية ألواح سيراميك كهرضغطية مستقلة لردود فعل شاملة للاهتزاز. تستجيب لوحة اللمس للنقرات على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الحاسوب المحمول مزودًا بكاميرا عالية الدقة على الحافة العلوية الضيقة، والتي تدمج ميزات الكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي لدعم تأثيرات الفيديو الخاصة بالجمال - Beauty ، والخلفية الافتراضية – Virtual Background ، وFollowCam ، وEye Contact. ويمكن للمستخدمين تحديد تأثيرات الفيديو وتطبيقها من خلال الانتقال إلى مركز التحكم في أي وقت.

يحصل المستخدمون أيضًا في HUAWEI MateBook X Pro على بطارية كبيرة جدًا تبلغ 60 واط (السعة المقدرة) وشاحن مدمج بقوة 90 واط يدعم الحاسوب بتقنية الشحن فائق السرعة - HUAWEI SuperCharge. يمكن استخدام الشاحن لشحن أجهزة الحاسوب والهواتف والأجهزة اللوحية، مما يجعله رفيقًا مثاليًا أثناء السفر. يتميز الحاسوب المحمول أيضًا بإعداد ميكروفون رباعي يتم وضعه على طول حواف الحاسوب المحمول، ويدعم التقاط الصوت من مصادر تصل إلى خمسة أمتار.

بالإضافة إلى ذلك، وأثناء المكالمة، حتى إذا كان جهاز الطرف الآخر لا يدعم تقنية تقليل الضوضاء، يمكن لخوارزمية تقليل الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي للإشارة المتلقاة في HUAWEI MateBook X Pro أن تؤدي أيضًا إلى تقليل الضوضاء على صوت الطرف الآخر. تم تجهيز الحاسوب أيضًا بستة مكبرات صوت. ويوفر نظام الصوت، جنبًا إلى جنب مع تقنية Targeted Sound Field من هواوي، صوت ستريو مذهل مع طبقات صوت واضحة وإحساس بالاتجاه.







الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16

يتيح الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 للمستخدمين الاستمتاع بفترات طويلة بالنظر إلى الشاشة مع حماية كاملة. يتميز هذا الحاسوب بشاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView جميلة وغامرة مقاس 16 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90%، ونسبة عرض إلى ارتفاع جديدة تبلغ 16:10. بالمقارنة مع نسبة العرض إلى الارتفاع التقليدية 16: 9، يوفر هذا الحاسوب عرضًا أوسع مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، مما يسمح للمستخدمين بزيادة الإنتاجية عند العمل مع صفحات الويب والمخططات والبيانات والمستندات المكتوبة، بالإضافة إلى الحصول على تجربة ترفيهية ممتازة.

مع حاسوب HUAWEI MateBook D 16، يمكن لذوي الاستخدام الكثيف أن يثقوا بأن عيونهم محمية بفضل خاصية الحماية ضد التوهج الحاصلة على شهادةTÜV Rheinland Low Blue Light ، والتي تؤدي إلى إعادة إنتاج ألوان الصور بدقة دون التسبب في ظهور اللون الأصفر، مع حماية عيون المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشاشة أيضًا تقنية تعتيم DC لمساعدة المستخدمين على تخفيف إجهاد العين. يدعم الحاسوب المحمول أيضًا نطاقًا لونيًا sRGB بنسبة 100% بتفاصيل أكثر ثراءً وألوانًا أكثر حيوية لمتعة بصرية أكبر وتجربة مشاهدة غامرة أكثر للمستخدمين.

يمكن للمستخدمين أن يكونوا منتجين أثناء التنقل مع قابلية النقل العالية لحاسوبHUAWEI MateBook D 16 بفضل هيكله المعدني الخفيف ووزنه المماثل لحاسوب محمول مقاس 15.6 بوصة؛ حيث يزن 1.7 كجم فقط.

يتم تشغيل الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 بواسطة الجيل الثاني عشر من معالجات Intel® Core H- SeriesTM إلى ما يصل إلى- i7-12700H ، و TDP(قوة التصميم الحراري) تصل إلى 40 واط، وذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة وعالية السرعة، ومحرك الحالة الصلبة الذي يتعامل مع سيناريوهات الاستخدام المتعددة المهام والمعقدة بشكل فعال جدًا، مثل تحليل البيانات، وتجميع التعليمات البرمجية، وفتح صفحات ويب متعددة، أو المخططات، أو العروض.

يرتقي الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا، بفضل ميزات الجهاز الفائق –Super Device، التي توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة، وتتيح للمستخدمين الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا. يضع المستخدمون سماعات هواوي، وأجهزة الماوس، ولوحات المفاتيح، ومكبرات الصوت، والطابعات بالقرب من جهازHUAWEI MateBook D 16، وسيقوم الحاسوب المحمول باكتشافها تلقائيًا وطلب إقرانها بشكلٍ سريع وسهل .

يدعم الحاسوب المحمول أيضًا إدارة الملفات متعددة الأجهزة والبحث بالذكاء الاصطناعي؛ يتيح الأول للمستخدمين البحث بسهولة عبر أجهزتهم المتصلة، التي توفر تجربة تعاونية بين أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة الأخرى المتصلة، بينما يدعم الأخير البحث السريع عن الملفات والصور على جهاز الحاسوب والإنترنت والأجهزة الأخرى المترابطة لمزيد من المرونة.

تم تخصيص حاسوب HUAWEI MateBook D 16 لبناء مساحة اجتماعات في أي وقت ومن أي مكان من خلال حل المؤتمر الذكي الذي يتميز بميزات الذكاء الاصطناعي وكاميرا مدعمة بالذكاء الاصطناعي. تجعل الكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 1080 بكسل مكالمات ومؤتمرات الفيديو أمرًا ممتعًا، وذلك بفضل جودة الصورة وميزات الذكاء الاصطناعي الذكية.

يتميز الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 بإعداد رباعي الميكروفون تم وضعه على طول حوافه. يدعم هذا النظام التقاط الصوت من مصادر تصل إلى خمسة أمتار من الجهاز. ويمكن أن تقلل خوارزميات الحد من الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي أيضًا ضوضاء الخلفية في المكالمة؛ بينما تساعدك ميزة تحسين الصوت الشخصي على التركيز على السماعة.

لا يقتصر الأداء القوي على قوة المعالجة الخاصة بحاسوب HUAWEI MateBook D 16 فحسب، فبفضل تقنية HUAWEI Metaline Antenna المبتكرة، وهي عبارة عن هيكل هوائي جديد تمامًا يتمتع بكفاءة تحويل إشارة أفضل بنسبة 56% بالمقارنة مع الهوائيات المتوسطة، أصبح بإمكان المستخدمين الاستمتاع بشبكات لاسلكية مستقرة. وفي بيئة الشبكة نفسها، توفر هذه التقنية إشارات تحميل وتنزيل أفضل بمقدار 2 ديسيبل و2.6 ديسيبل على التوالي. حتى في ظل إشارات Wi-Fi الضعيفة، تزداد سرعة التنزيل بنسبة 55%، بينما ينخفض التأخر في الألعاب ومؤتمر الفيديو بنسبة 57% و67% على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، وعلى غير المعتاد بالنسبة لجهاز حاسوب محمول خفيف الوزن، تتميز لوحة مفاتيح حاسوبHUAWEI MateBook D 16 بمسافة انتقال 1.5 مم وتصميم سهل المهبط -مستوحى من المسابير الفضائية- لتسهيل الكتابة طوال اليوم. تتيح لوحة المفاتيح الرقمية الفردية الجديدة للمستخدمين العمل مع المخططات والبيانات والمستندات بكفاءة أكبر، بينما تسمح مفاتيح الاختصار المادية بالوصول المباشر للوظائف المستخدمة بشكل متكرر لزيادة الإنتاجية.

يتوفر HUAWEI MateBook X Pro Core i7 12th Genباللون الأزرق حاليًا في الأردن بسعر 1799 دينارًا مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 524 دينارًا تضم HUAWEI Mateview SE، وHUAWEI FreeBuds 4i، وHUAWEI MateDock 2 وHUAWEI WATCH GT2 Pro، وHUAWEI Mouse، وHUAWEI Backpack، وضمان سنة إضافية على الضمان الأساسي، في حين يتوفر HUAWEI MateBook X Pro Core i7 12th Gen باللون الرمادي بسعر 1499 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 435 دينارًا تضم HUAWEI Mateview SE، وHUAWEI FreeBuds 4i، وHUAWEI MateDock 2 وHUAWEI WATCH GT2 Pro، وHUAWEI Mouse، وHUAWEI Backpack.

ويتوفر Core i7 12th Gen HUAWEI MateBook D 16 بسعر 1079 دينارًا، وCore i5 12th Gen HUAWEI MateBook D 16 بسعر 779 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 211 دينارًا تضم HUAWEI Mateview SE، وHUAWEI MateDock 2، وHUAWEI Mouse، وHUAWEI Backpack. علمًا بأن جميع هذه الهدايا المجانية متوفرة فقط في الفترة ما بين 11-19 أيلول الجاري. ويمكن اقتناء حاسوبك المحمول المفضل من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://cellavenuestore.com/ar/ ، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.