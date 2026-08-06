الحكمة تسجّل أداءً جيداً في النصف الأول من العام وتؤكّد توقّعاتها للعام بأكمله

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة" أو "المجموعة")، المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم نتائجها المرحلية للأشهر الستة المنتهية في 30 حزيران/ يونيو 2026.

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وسجّلت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 4% (3% بالعملة الثابتة) لتصل إلى 1.728 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.658 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مما يعكس النمو القوي في قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجّلة، واستقرار إيرادات قطاعي المحاقين وحكمة آر إكس، ويتماشى مع توقعات المجموعة.



وقال سعيد دروزة، الرئيس التنفيذي للحكمة: "يسرّني أن أعلن عن تحقيقنا أداء جيداً خلال النصف الأول من العام، بما يتماشى مع توقعاتنا، بما في ذلك نمو الربح التشغيلي الأساسي بنسبة 9%. ويبعث الزخم الإيجابي الذي نشهده على مستوى المجموعة على التفاؤل".



وأضاف: "أحرزنا تقدّماً جيداً في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية خلال النصف الأول من عام 2026، عبر إطلاق منتجات جديدة، وتعزيز منتجاتنا قيد التطوير، وتوقيع شراكات جديدة، ورفع كفاءة عملياتنا التصنيعية؛ وهي جميعها مبادرات ستدعم النمو على المدى البعيد.

كما نعمل على تعزيز مرونة المجموعة من خلال توجيه رأس المال وتركيز الإدارة نحو المجالات التي نتمتع فيها بميزة تنافسية مستدامة، والتي تتيح لنا الاستجابة بسرعة لمعطيات السوق المتغيرة، مع الحفاظ على الاستقرار والجودة اللذين تميّز أعمالنا. واستناداً إلى أسسنا المتينة والتنفيذ المنضبط والأولويات الاستراتيجية الواضحة، نحن واثقون من نظرتنا المستقبلية، ونؤكّد توقّعاتنا للعام بأكمله".



وواصلت المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز الأسس الداعمة للنمو المستدام طويل الأمد. كما تتم عملية إعادة شراء الأسهم بقيمة 250 مليون دولار بشكل جيد.

وتقود فرق القيادة الإقليمية تحسينات تجارية وتشغيلية في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم قدرة المجموعة على اغتنام الفرص وتحقيق النمو عبر مختلف قطاعات أعمالها.



وتعمل الحكمة على ضمان فرص النمو المستدام طويل الأمد، وقد زادت، كما خططت، استثماراتها في البحث والتطوير والمبيعات والتسويق لدعم النمو؛ حيث قدّمت 48 ملفاً جديداً لتسجيل المنتجات، بالتوازي مع تعزيز منتجاتها العالمية قيد التطوير.

ويساعد ذلك المجموعة في إضافة فرص جديدة إلى منتجاتها قيد التطوير، والتوسع في تطوير منتجات ذات قيمة أعلى وأكثر تعقيداً من شأنها دعم نمو المجموعة مستقبلاً. كما وسّعت محفظتها من خلال إطلاق المنتجات وعقد الشراكات الجديدة؛ إذ أطلقت 43 منتجاً خلال النصف الأول، وتواصل التركيز على الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك عشر شراكات تم الاتفاق عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقد حافظت الحكمة على مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكبر شركة أدوية من حيث المبيعات[1]، مع محفظة متنامية وانتشار متزايد. كما حافظت على ترتيبها كسابع أكبر مورّد للأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المبيعات[2]، وثالث أكبر مورّد لمنتجات المحاقين الجنيسة من حيث الحجم[3]. وفي أوروبا، أصبحت الحكمة رابع أكبر مورّد للمحاقين من حيث المبيعات[4]، بما يعكس توسعها في أسواق جديدة خلال السنوات الأخيرة.



وتؤكّد المجموعة توقّعاتها بأن تنمو إيراداتها للعام 2026 بأكمله ضمن نطاق يتراوح بين 2% و4% بالعملة الثابتة.



تعيينات مجلس الإدارة



وأعلنت الحكمة عن تعيين توبياس هيستلر مديراً مستقلاً غير تنفيذي اعتبارًا من 7 آب/ أغسطس 2026، وعضواً في لجان التدقيق والمكافآت والترشيحات والحوكمة اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويعد هيستلر مدير مالي متمرس في إدارة التحول والنمو للشركات المدرجة ضمن مؤشر فوتسي 100 سابقاً، ويضيف إلى مجلس إدارة المجموعة خبرة واسعة في القيادة المالية، والتفكير الاستراتيجي، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق رأس المال، وقطاع الرعاية الصحية.

شغل هيستلر سابقاً منصب المدير المالي للمجموعة والمدير التنفيذي لشركة هاليون منذ إدراجها كشركة مستقلة ضمن مؤشر فوتسي 100 في عام 2022 وحتى عام 2024، وكان قبل ذلك المدير المالي المُعيّن لشركة هاليون والمدير المالي للمشاريع المشتركة في مجال الرعاية الصحية للمستهلكين لدى شركة جلاكسو سميث كلاين.

وفي بداية مسيرته المهنية، شغل هيستلر مناصب قيادية مالية عليا في شركة نوفارتس؛ بما في ذلك منصب المدير المالي لشركات ساندوز، ونوفارتس للرعاية الصحية للمستهلكين، وهيكسال إيه جي.



وسجّل قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجّلة، الذي يزوّد أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجّلة والمنتجات المرخّصة التي تحمل براءات اختراع، نمواً بنسبة 15%. وواصل القطاع أداءه القوي كما في السنوات الأخيرة، محافظاً على مكانته الريادية ومحققاً نمواً لافتاً في الإيرادات والأرباح.



وواصلت الحكمة توقيع شراكات ترخيص جديدة وإطلاق منتجات بموجب اتفاقيات موقّعة سابقاً، ومنها دواء ®Xcopri (أقراص cenobamate) في دولة الإمارات العربية المتحدة ودواء ®Finjuve (بخاخ finasteride) في مصر. ومن الجدير بالذكر أن 14 من أصل 15 منتجاً جديداً أُطلقت في أسواق الحكمة الخمسة الرئيسية، سواء من خلال البحث والتطوير أو الشراكات، كانت إما الأولى من نوعها في السوق أو أول بدائل جنيسة للأدوية المعنية.



وهناك طلب على منتجات الحكمة في مختلف الأسواق، كما برهنت قدرتها على تلبية الطلب المتزايد للحكومات نتيجةً للصراع المتواصل في المنطقة. وقد تمكّنت الحكمة حتى الآن من استيعاب آثار التكلفة المحدودة للصراع، والتي ارتبطت بصورة رئيسية بتكاليف الشحن والتأمين والوقود.

وإذ لا تزال حاجة المرضى إلى أدوية الحكمة قائمة، تحرص الشركة على مواصلة تلبية هذا الطلب.



وكان هذا الأداء القوي في المنطقة مدفوعاً مرة أخرى بأسواق رئيسية قادتها المملكة العربية السعودية، إلى جانب تركيز الحكمة على الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة. وقد سجّلت منتجات علاج السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية أداءً قوياً بوجهٍ خاص، إلى جانب تحسّن استفادة المجموعة من قدراتها لاغتنام الفرص المتاحة.



وسوف تتم موازنة أداء قطاع الأدوية ذات العلامات التجارية المسجلة مع النصف الأول نظراً لمواعيد طرح المناقصات من جهة والزيادة المتوقعة في الإنفاق خلال النصف الثاني من جهة أخرى، مع توقّع إقامة العديد من الأنشطة التسويقية والفعاليات السنوية في وقت لاحق خلال ما تبقى من العام نتيجةً للصراع في المنطقة.



وبفضل الأداء القوي للنصف الأول من العام، تتوقّع المجموعة نمو إيرادات قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجّلة إلى أعلى نسبة ضمن المدى الذي أعلنته مسبقاً والذي يتراوح بين 6% و8%.



أمّا قطاع المحاقين، الذي يصنّع أدوية المحاقين الجنيسة ويزوّد بها المستشفيات في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حقّق أداءً يتماشى مع توقعات المجموعة.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، حافظت قطاعات الأعمال الأساسية على استقرارها، مدعومةً بالطلب الجيد وإطلاق خمسة منتجات جديدة خلال الفترة.



أما في أوروبا وبقية أنحاء العالم، فقد حقّق القطاع فترة أخرى من النمو الجيد، مدفوعاً بمحفظته الواسعة، التي شهدت إطلاق ثمانية منتجات خلال النصف الأول من العام، وبالمنشآت التصنيعية المحلية للمجموعة، والتي تتيح لها الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواقها الرئيسية.



وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استفاد قطاع المحاقين من الطلب الجيد على محفظته الأساسية والبدائل الحيوية، إلى جانب إطلاق ثمانية منتجات جديدة، ما أسهم في تحقيق نمو قوي خلال الفترة. وقد تأثر هذا الأداء جزئياً باضطرابات في الإمداد واجهها أحد شركاء الحكمة في اتفاقيات الترخيص.



وتتوقّع المجموعة نمو إيرادات قطاع المحاقين بأرقام أحادية منخفضة. ومن المتوقع أن تتركز الإيرادات والأرباح التشغيلية في النصف الثاني من العام.



أما قطاع حكمة آر إكس، الذي يزوّد سوق التجزئة الأمريكية بالأدوية الجنيسة والمتخصصة التي تُعطى عن طريق الفم وغيرها من المنتجات غير القابلة للحقن، فقد حقق نمواً قوياً في الأرباح التشغيلية خلال النصف الأول من العام. وأطلقت الحكمة عدة منتجات، شملت tapentadol بنسختيه فورية الإطلاق وممتدة المفعول، كما واصلت إحراز التقدّم في برامج البحث والتطوير.



وتشهد المجموعة تآكلاً طفيفاً للأسعار على مستوى المحفظة بأرقام أحادية متوسطة إلى عالية، بما يتماشى مع الفترات الأخيرة. وتعمل على تعويض ذلك من خلال عمليات الإطلاق الأخيرة وتحسّن أداء عدد من المنتجات القائمة في المحفظة.



وتواصل أعمال التصنيع التعاقدي اكتساب الزخم؛ حيث تسهم زيادة إيرادات التصنيع التعاقدي، إلى جانب إيرادات المنتجات الأكثر تمايزاً، بما في ذلك الشروط المعاد التفاوض عليها المتعلقة بمنتج sodium oxybate، في تحسين الهوامش وتعزيز مزيج المحفظة.



وتتوقع المجموعة أن تبقى إيرادات قطاع حكمة آر إكس مستقرة بصورة عامة. ومن المتوقع أن تكون الإيرادات والأرباح التشغيلية متعادلة بشكل عام.





[1]استناداً إلى تحليل داخلي أجرته شركة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." باستخدام بيانات الإصدار M03 2026 من IQVIA Monthly MIDAS، الخاصة بآخر 12 شهراً المنتهية في آذار/مارس 2026، لكل من الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة، والتي تعكس تقديرات النشاط الفعلي في السوق. جميع الحقوق محفوظة لشركة ©IQVIA.

[2]بيانات IQVIA MAT لشهر آذار/مارس 2026، وتشمل جميع أدوية المحاقين الجنيسة والأدوية الجنيسة غير القابلة للحقن، بحسب المبيعات.



[3]بيانات IQVIA MAT لشهر آذار/مارس 2026، الخاصة بأحجام منتجات المحاقين الجنيسة حسب عدد الوحدات الفردية.