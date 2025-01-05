الخطوة الأولى نحو تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة

الوكيل الإخباري- تخيل حياة أكثر بساطة مع وقت إضافي للاستمتاع بما يهمك، بل تخيل أن تحصل على الدعم الذي تحتاجه دون الحاجة إلى طلبه. في عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة، أصبحت حرية التركيز على أولوياتك واقعاً ملموساً وقريباً ستكون بين يديك مع أجهزة ‘Galaxy’.

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