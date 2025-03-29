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الخياط للسيارات تحصد جائزة Volume Increase Award لعام 2024 من مازدا

جانب من التكريم
جانب من التكريم
 
السبت، 29-03-2025 01:11 م
الوكيل الإخباري- حصلت شركة الخياط للسيارات، الموزع و الوكيل الحصري لعلامة مازدا في الأردن منذ عام 2004، على جائزة "Volume Increase Award" لعام 2024، وهي جائزة تُمنح للموزعين الذين حققوا أعلى نسب نمو في المبيعات ضمن برنامج مازدا السنوي لتكريم الموزعين المتميّزين حول العالم، والذي يسلّط الضوء على الأداء الاستثنائي ونسب النمو اللافتة في الأسواق المختلفة.اضافة اعلان


تسلّم الجائزة السيد طارق الصاحب، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للسيارات، من السيد ياماجوتشي، ممثل شركة سوميتومو – الشريك العالمي لمازدا – خلال زيارة رسمية لمقر الشركة في عمّان.

و تعليقًا على هذه المناسبة، قال السيد طارق الصاحب: "نحن فخورون بهذا التكريم من مازدا العالمية، والذي يعكس التزامنا بتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا، وترسيخ مكانة مازدا كعلامة رائدة في السوق الأردني. هذه الجائزة هي ثمرة جهود فريقنا وتفانيهم، وثقة عملائنا التي نعتز بها."

ومن الجدير بالذكر أن شركة الخياط للسيارات، ومنذ حصولها على وكالة مازدا في الأردن عام 2004، حرصت على تطوير تجربة العميل في مختلف مراحل الخدمة، من خلال تحسين بيئة الاستقبال، وتسهيل الإجراءات، وتوفير فريق عمل مدرّب يضمن مستوى خدمة يليق بتوقعات العملاء.

وتؤكد هذه الجائزة التزام الخياط للسيارات بالتميّز في خدمات البيع وما بعد البيع، واستمرارها في تعزيز حضور علامة مازدا في الأردن من خلال استراتيجيات تسويقية فعّالة وتجربة عملاء متكاملة.
 
gnews

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