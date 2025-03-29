الخياط للسيارات تحصد جائزة Volume Increase Award لعام 2024 من مازدا

تسلّم الجائزة السيد طارق الصاحب، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للسيارات، من السيد ياماجوتشي، ممثل شركة سوميتومو – الشريك العالمي لمازدا – خلال زيارة رسمية لمقر الشركة في عمّان.
و تعليقًا على هذه المناسبة، قال السيد طارق الصاحب: "نحن فخورون بهذا التكريم من مازدا العالمية، والذي يعكس التزامنا بتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا، وترسيخ مكانة مازدا كعلامة رائدة في السوق الأردني. هذه الجائزة هي ثمرة جهود فريقنا وتفانيهم، وثقة عملائنا التي نعتز بها."
ومن الجدير بالذكر أن شركة الخياط للسيارات، ومنذ حصولها على وكالة مازدا في الأردن عام 2004، حرصت على تطوير تجربة العميل في مختلف مراحل الخدمة، من خلال تحسين بيئة الاستقبال، وتسهيل الإجراءات، وتوفير فريق عمل مدرّب يضمن مستوى خدمة يليق بتوقعات العملاء.
وتؤكد هذه الجائزة التزام الخياط للسيارات بالتميّز في خدمات البيع وما بعد البيع، واستمرارها في تعزيز حضور علامة مازدا في الأردن من خلال استراتيجيات تسويقية فعّالة وتجربة عملاء متكاملة.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده
-
الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2024
-
ميتسوبيشي الأردن تعزز تواجدها بافتتاح معرضاً جديداً في شارع مكة، عمّان
-
كفرصة استثنائية لامتلاك سيارة ميتسوبيشي الأردن تطلق عروض احتفاءً بشهر رمضان المبارك
-
تزامناً مع اليوم العالمي للنوم التأقلم مع التوقيت الصيفي في دول مجاورة قد يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، والأصغر سناً هم الأكثر تأثراً
-
اختيار كيا EV3 ضمن المركبات الثلاثة المتأهلة للتصفيات النهائية في فئات متعددة لجوائز السيارات العالمية لعام 2025
-
شركة ThinkBIG Creative and Marketing تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها بحفل إفطار رمضاني فاخر
-
البنك العربي يرعى برنامج كسوة العيد بالتعاون مع بنك الملابس الخيري