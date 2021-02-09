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الثلاثاء، 09-02-2021 04:06 م

السفير الإيرلندي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لبحث سبل تعزيز التعاون

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي والسفير الإيرلندي في عمان الدكتور فنسنت أونيل سبل تعزيز ودعم التعاون بين الجامعة ومؤسسات البحث العلمي والجامعات الإيرلندية، من خلال إنشاء برامج تكنولوجية مشتركة، وعقد اتفاقيات، والمشاركة في برامج تدريب رفع كفاءة الخريجين، وتوفير فرص تدريبية للطلبة وبرامج التبادل الثقافي.

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 واستعرض الرفاعي بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، وعمداء الكليات، ومدير مكتب العلاقات الدولية الدكتور راضي حمادين مسيرة الجامعة وتميزها وتطلعاتها المستقبلية، والمكانة الرفيعة التي أحرزتها محلياً ودولياً، وما حققته من إنجازات لافتة في العام الماضي، والمسابقات التي فاز بها طلبة الجامعة.


 وأكد الرفاعي حرص الجامعة على تحقيق رؤى صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها في التشبيك الدولي، وتدعيم التعاون مع جامعات مرموقة، متطلعاً إلى إمكانية بناء علاقات متينة مع الجامعات الإيرلندية في كثير من المجالات.


 وبدوره أعرب السفير عن سعادته بزيارة الجامعة، مثنياً على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، ومشيداً بالسمعة الأكاديمية الطيبة التي تتمتع بها الجامعة في المنطقة والعالم، معرباً عن أمله بتوطيد علاقات التعاون مع الجامعات والمؤسسات الإيرلندية.


 كما وقدم السفير عرضا لأوجه التعاون التي تعمل عليها السفارة مع العديد من المؤسسات والجامعات الأردنية في قطاعات التعليم والصحة والتجارة والاتصالات وتطوير مهارات الخريجين مؤكدا على أهمية ديمومة هذه الشراكات والرفع من فعاليتها والتوسع في مجالاتها.


 وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة ترتبط بعلاقات تعاون أكاديمي وثيقة مع العديد من الجامعات الإيرلندية إذ نفذت في أعوام ماضية أربعة مشاريع بالتعاون مع جامعة دبلين وكلية كورك ووكالة الجودة والمؤهلات الإيرلندية تتعلق ببناء القدرات في قطاع التعليم العالي بتمويل من الاتحاد الأوروبي شملت إطار المؤهلات الوطني، تطوير الخدمات الطلابية، وتطوير إطار الاعتراف بالمساقات للطلبة الدارسين في برامج التبادل الثقافي، والحوسبة الجنائية.


 




 

 


 

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