الشركة الأردنية للطيران عن توفر شاغر (محاسبين)

وذلك وفق الشروط التالية:
1- ذكور فقط.
2- من سكان محافظة عمّان.
3- شهادة البكالوريوس في المحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
4- أعزب.
5- إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد.
6- حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.
على من يرغب بالتقديم يرجى تعبئة طلب التوظيف التالي:
طلب التوظيف https://lnkd.in/d47Fftpy :
أو التواصل على الارقام التالية:
0779900171/0779900101
-
-
-
-
-
-
-
-
-
