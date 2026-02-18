09:55 م

الوكيل الإخباري- تعلن الشركة الأردنية للطيران عن توفر شاغر (محاسبين): اضافة اعلان





وذلك وفق الشروط التالية:



1- ذكور فقط.

2- من سكان محافظة عمّان.

3- شهادة البكالوريوس في المحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

4- أعزب.

5- إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد.

6- حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.







على من يرغب بالتقديم يرجى تعبئة طلب التوظيف التالي:

طلب التوظيف https://lnkd.in/d47Fftpy :



أو التواصل على الارقام التالية:

0779900171/0779900101