الأربعاء 2026-02-18 10:47 م

الأربعاء، 18-02-2026 09:55 م
الوكيل الإخباري-   تعلن الشركة الأردنية للطيران عن توفر شاغر (محاسبين):اضافة اعلان


وذلك وفق الشروط التالية:

1- ذكور فقط.
2- من سكان محافظة عمّان.
3- شهادة البكالوريوس في المحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
4- أعزب.
5- إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد.
6- حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

 

على من يرغب بالتقديم يرجى تعبئة طلب التوظيف التالي:
طلب التوظيف https://lnkd.in/d47Fftpy :  
 
أو التواصل على الارقام التالية:
0779900171/0779900101
