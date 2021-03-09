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الثلاثاء، 09-03-2021 01:27 م

الشركة الوطنية للدواجن تكرم عاملات متميزات يتولين مناصب إدارية إشرافية في مصنعها

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الوكيل الاخباري - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي صادف يوم الاثنين 8/3/2021، كرّمت الشركة الوطنية للدواجن سيدتين عاملتين يتولين مناصب إدارية في مختلف مواقع الشركة منذ سنوات طويلة، وشكلن بإرادتهن وطموحهن قصتي نجاح للنهوض بأوضاعهن وعائلاتهن.

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وقد كرّم مدير عام "الوطنية للدواجن" أحمد عبد الكريم الرعود كل من ثروة الزبن مشرفة قسم عمال الفقاسة وساميَة السوادحة، مراقب جودة، وذلك تقديراً لإنجازاتهن في العمل وتحفيزاً لهن ولبقية زميلاتهن لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.


وأعرب الرعود عن تقديره للجهود التي تبذلها السيدات العاملات في مصنع الشركة الوطنية للدواجن والذي يحتاج العمل فيه لعزيمة وإصرار خاصة وأن معظم العاملين فيه هم من الرجال.


وأشاد الرعود بالسيدتين الزبن والسوادحة لتفانيهن وإخلاصهن في العمل على مدار السنوات الماضية وقد انعكس ذلك إيجابيا على بيئة العمل وعلى زميلاتهن وزملائهن، مؤكداً أن "الوطنية للدواجن" ستواصل دعمها للسيدات العاملات لديها وتهيئة البيئة المناسبة لهن حتى يتمكن من التفوق والإبداع.


وأكدت ثروة الزبن، التي تعمل في الشركة منذ عام 2001، أنها استطاعت بعزمها واصرارها التغلب على بعض من القيود والمحددات التي تحول دون تطورها وتقدمها في الشركة التي يغلب فيها عدد الموظفين الذكور عدد الإناث.


الزبن، بينت أن من أبرز الصعوبات التي واجهتها العام الماضي وخلال فترات الحظر الشامل هي الذهاب إلى منطقة عملها سيراً على الأقدام والعمل لساعات متأخرة حتى منتصف الليل، مشيدة بالدعم الذي قدّمته إدارة الشركة لها عموماً ومدير المصنع على وجه الخصوص لتمكينها من أداء أعمالها ومهامها على أكمل وجه.


من جانبها، قالت ساميَة السوادحة، التي باشرت عملها في الشركة منذ عام 1997 كعاملة، أنها تمكنت بفضل دعم أهلها وإدارة الشركة من الموازنة بين واجباتها الوظيفية والتزاماتها نحو عائلتها خصوصاً بعد وفاة زوجها تاركاً لها طفلين.


وأكدت السوادحة، إن إدارة الشركة ساعدتها على التطور المهني والوظيفي من خلال إخضاعها لدورات تدريبية مستمرة التي أهلتها لتتولى منصبها الحالي منذ عام 2018، معربة عن تقديرها وشكرها لإدارة الشركة والمصنع على الدعم غير المسبوق للسيدات العاملات في الشركة.


 




 

 


 

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