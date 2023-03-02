العدوان يرعى تخريج طلبة أنا أشارك في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا

الوكيل الإخباري -

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أكد الدكتور رائد سامي العدوان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، على أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية استجابة وتنفيذا لرؤية الدولة الأردنية ودعما لعملية التحديث السياسي في المئوية الثانية، هذه الرؤى الحقة التي تعمل عليها الهيئة المستقلة للانتخاب مع مؤسسة ولي العهد الشريك الرسمي والحصري لبرنامج أنا أشارك.جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج الطلبة المشاركين في برنامج أنا أشارك، والبالغ عددهم (30) طالبة وطالبة، بحضور نائب رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور بسام حمو، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي سالم، ونائب المدير التنفيذي ومدير إدارة البرامج وتميز الأداء في مؤسسة ولي العهد نجود السرحان، ومدير مشروع الشراكة الأمريكية أوس قطيشات، و المدير الإقليمي للبرنامج محمد الصقور.كما ألقت نجود السرحان كلمة دعت فيها الشباب الى المساهمة في عملية التحديث السياسي، والسير بخطى ثابتة وتحقيق ما يرجوه الوطن منهم، كما تخلل الحفل عرض فيديو تعريفي عن البرنامج في الجامعة، ثم عرض بعض من قصص نجاح لبعض طلبة البرامج.بدوره أعرب الدكتور رامي سالم عن فخره واعتزازه بهذا البرنامج الذي بدأ بالعمل به في الجامعة منذ سبع سنوات وما زال قائمًا وبإقبال طلابي كبير، مؤكدا ان أولى خطوات النجاح تبدأ من الإيمان المطلق بالفكرة، ودليل نجاحها اليوم هو الإقبال المتزايد كل عام من طلبة الجامعة والانخراط في البرنامج.وجرى في نهاية الحفل توزيع الشهادات على الخريجين.