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الإثنين، 04-09-2023 11:30 ص

العرض العالمي الأول لسيارة تويوتا لاند كروزر "برادو" الجديدة

Land Cruiser PRADO 1


الوكيل الإخباري - كشفت شركة تويوتا موتور كوربوريشن عن سيارة تويوتا لاند كروزر "برادو" الجديدة خلال عرضها العالمي الأول، والمقرر إطلاقها في النصف الأول من عام 2024، والتي ستوفرها "المركزية تويوتا" لعملائها في الأردن خلال العام المقبل.

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ويُعَدّ لاند كروزر "برادو"طرازًا أساسيًا ضمن عائلة لاند كروزر، وقد حافظ على عراقته ومميزاته المتمثلة في البساطة والقوة والعملية التي تتناسب مع مختلف أنماط حياة العملاء.


أُطلقت مجموعة"لاند كروزر"في الأصل باسم تويوتا في 1 آب 1951، ويبلغ عمرها الآن 72 عامًا. وبعد إطلاقها مباشرةً، أصبحت أول سيارة تصعد إلى المحطة السادسة لجبل فوجي.

ومنذ هذا الإنجاز التاريخي، أكملت مهمتها المتمثلة في توفير السلامة والأمان للجميع في الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها إلا على متن سيارة"تويوتا لاند كروزر".

وطُّوِّرَت السيارة بناءً على حالات الاستخدام الفعلية للعملاء حول العالم، وحُدّثت باستمرار من حيث الموثوقية والمتانة والأداء على الطرقات الوعرة، مما يدل على قدرتها الفعلية بوصفها سيارة ديناميكية.


وتضم عائلة لاند كروزر ثلاثة طرازات، بما في ذلك لاند كروزر"ستيشن واجن"Heavy Duty المعروف بـ "لاند كروزر"LC300، ولاند كروزر"بيك أب" المعروف باسم LC70 .
يُعَد طراز لاند كروزر "برادو"Light Duty خيارًا عمليًا ومناسبًا لنمط حياة العملاء؛ إذ يضمن السلامة والأمان أثناء القيادة.


مع تطور الأجيال، تميل سلسلة لاند كروزر "برادو" Light Duty إلى التحول إلى الخطوط الفاخرة الراقية. وأثناء تطوير طراز "برادو"، وضّح آكيو تويودا؛ الذي كان المسؤول النهائي عن مشروع تطوير هذه السيارة، نهجه الأساسي؛ قائلًا: "من المهم أن تكون لاند كروزر "برادو" سيارة تدعم حياة الناس والمجتمعات المحلية، لذلك يجب أن يعود طراز لاند كروزر "برادو"  إلى الشكل الحقيقي الذي يبحث عنه العملاء". واستجابة لذلك، حدد فريق التطوير المفهوم الجديد للطراز على أنه عودة إلى جذور "لاند كروزر"، مما يسهم في تطوير سيارة بسيطة ومتينة تُعَد خيارًا عمليًا لأنماط حياة العملاء المختلفة.


يأتي طراز"تويوتا برادو" الجديد بمنصة GAY التي تتمتع بها طرازات "لاندكروزر 300"، وذلك لتحسين الأداء على الطرقات الوعرة بشكل كبير. وبوصفها خيارًا عمليًا لنمط حياة العملاء، جرى تحسينها لتوفر سهولة التعامل والراحة أثناء القيادة على الطرقات المعبدة أيضًا.


ويشهد الطراز الجديد زيادة كبيرة بنسبة 50% في متانة الهيكل و30% في المتانة الإجمالية، إلى جانب تحسين حركة الإطارات التي تسمح بتعزيز الأداء على الطرقات الوعرة وتسمح للإطارات بالبقاء على الأرض، فضلًا عن تحسين أداء القيادة على الطرقات المعبدة والوعرة من خلال اعتماد نظام التوجيه المعزز آليًا (EPS)، وآلية فصل نظام مساعد الثبات (SDM) الأولى من نوعها في سيارات تويوتا.وتماشيًا مع مبادرات شركة تويوتا لتحقيق الحياد الكربوني، والتي تتبع نهجًا متنوعًا متعدد المسارات، تأتي السيارة أيضًا مزودة بأنظمة دفع متنوعة.

 


يتيح طراز "تويوتا برادو" للسائق رؤية ممتازة على الطرقات المعبدة والوعرة. ويوفر الغطاء المنخفض وتصميم لوحة العدادات رؤية أمامية واضحة، مما يضمن القيادة الآمنة. ويعمل خط الحزام المنخفض على تحسين الرؤية. ومع الاستمرار في تحسين أداء القيادة على الطرقات الوعرة على قاعدة إطارات "لاندكروزر" التقليدية، يحافظ هذا الطراز على العرض نفسه بين المرايا لضمان القدرة الكبيرة على المناورة.


يركز التصميم الداخلي والخارجي في طراز"تويوتا برادو" على ثلاث صفات رئيسية، هي: "موثوق" و"خالد" و"احترافي".

يستخدم التصميم الخارجي خطوطًا أفقية لإعادة إنتاج هيبة "لاند كروزر" الفريدة، مع تحوّل التصميم الداخلي من الأجواء الراقية والفاخرة إلى الشعور بالوظائف الحقيقية على الطرقات الوعرة.

وإلى جانب المساحة الداخلية القوية والمستقرة، ولوحة العدادات الأفقية، وأشكال التبديل التي يسهل تشغيلها أثناء مختلف ظروف القيادة، يوفر تصميم السيارة وظائف عملية على أصعب الطرقات.


ويُعَدّ نظام "تويوتا سيفتي سينس" أحدث باقة للأمان والسلامة؛ إذ وُسِّع نطاق الحوادث التي يمكن اكتشافها وحُسِّنت وظائفه. وبفضل ذلك، يتيح هذا النظام للعملاء تجربة قيادة ممتعة مع راحة بال تامة.
لاستكشاف طرازات سيارات تويوتا الواسعة ومعرفة المزيد من التفاصيل عنها وتجربة قيادتها، يرجى زيارة معرض "المركزية تويوتا" في شارع مكة، أو التواصل عبر يوتا BOT من خلال تطبيق "واتساب" على الرقم: 06-5508080.

 




 

 


 

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