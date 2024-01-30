الكابتن زهير محمد الخشمان يهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده بتهنئة معبّرة ومليئة بالتقدير

مقال : الكابتن زهير محمد الخشمان

في يوم يحتفل فيه الأردن بذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، أطلق لكابتن زهير محمد الخشمان، تهنئة مميزة عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد جاءت التهنئة مليئة بالمشاعر الصادقة والتقدير لجلالة الملك وقيادته الحكيمة، حيث عبّر الكابتن زهير عن امتنانه واعتزازه بالقيادة الحكيمة والرؤية الرشيدة التي تُعَتَبر مصدر إلهام للجميع. اضافة اعلان





وفي هذا اليوم الخاص، أكد الكابتن زهير التزامه الثابت بالعمل الجاد والتفاني في خدمة وطنه الغالي، تحت إشراف وقيادة جلالة الملك، متمنيًا له الصحة والسعادة، وللأردن وشعبه العز والرخاء.



على صفحات الإنجاز والقيادة، نحتفل اليوم بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني. كل عام وأنتم بخير، يا سيّدي، وكل عام والشعب الأردني بخير.

في يوم ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، نتوجه بأصدق التهاني وأطيب الأماني إلى جلالتكم. إن قيادتكم الحكيمة ورؤيتكم الرشيدة هي مصدر إلهام لنا جميعًا. في هذا اليوم الخاص، نؤكد على التزامنا بالعمل الجاد والتفاني في خدمة وطننا الغالي، تحت قيادتكم الحكيمة. ندعو الله أن يمنحكم الصحة والسعادة وأن يحقق للأردن وشعبه العز والرخاء.

زهير محمد الخشمان



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