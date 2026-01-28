الأربعاء 2026-01-28 06:40 م

المركزية تويوتا تحتفل بإطلاق سيارة جي آر يارس في الأردن

ل
المركزية تويوتا تحتفل بإطلاق سيارة جي آر يارس في الأردن
 
الأربعاء، 28-01-2026 05:32 م

الوكيل الإخباري- أطلقت المركزية تويوتا الجيل الثاني من طراز جي آر يارس في الأردن خلال حفل خاص أُقيم في مركز الصيانة المعتمد في البيادر، وجمع عشاق السيارات الرياضية، ليشكّل ذلك محطة جديدة في مسيرة طراز يارس المستوحى من عالم رياضة المحركات.

اضافة اعلان


جاء تطوير جي آر يارس اعتمادًا على خبرات تويوتا في بطولات العالم للراليات وسلسلة سوبر تايكيو وبطولة الرالي اليابانية، ضمن منهجية تعتمد السباقات أساسًا للتطوير، وبإشراف فريق تويوتا جازو للسباقات الذي حقق مؤخرًا لقب المُصنّعين في بطولة العالم للراليات للمرة الخامسة على التوالي.


يتميّز الطراز الجديد بحزمة الأداء الهوائي Aero Performance Package التي تعزز انسيابية الهواء وترفع ثبات السيارة وتحسّن كفاءة التبريد، إلى جانب منظومة دفع رباعي متطورة ومحرك توربو عالي الأداء، ليقدّم تجربة قيادة رياضية متكاملة.


يعتمد طراز جي آر يارس على محرك توربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر يعمل بالحقن المباشر، يولّد قوة تبلغ 296 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، مع خيار ناقل حركة أوتوماتيكي متطور بثماني سرعات أو ناقل حركة يدوي ذكي بست سرعات، كما جُهز بنظام الدفع الرباعي الدائم GR-FOUR المزود بتحكم إلكتروني وثلاثة أوضاع قيادة، مما يضمن توزيعًا ديناميكيًا للعزم بين العجلات الأمامية والخلفية، ويوفّر مستويات عالية من التماسك والثبات على المنعطفات ومختلف ظروف القيادة.


تجسّد سيارة جي آر يارس التزام تويوتا بأعلى معايير الجودة؛ حيث يتم تجميعها يدويًا في مصنع جي آر ضمن منشأة موتوماشي الشهيرة على يد حرفيي "تاكومي"، مع الحفاظ على أولوية السلامة عبر أنظمة تويوتا للسلامة المتقدمة Toyota Safety Sense، لتمنح السائقين في الأردن والمنطقة تجربة قيادة تجمع بين الأداء والتحكم والابتكار.


وتعليقًا على ذلك، قال عز بسطامي، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات في الأردن: "يشكّل إطلاق الجيل الثاني من جي آر يارس في الأردن خطوة مهمة لعشاق القيادة الرياضية، كما يعكس التزامنا بتقديم طرازات مستوحاة من رياضة المحركات تلبي تطلعات محبي الأداء العالي، وتمنحهم تجربة قيادة استثنائية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

خط دفاع متقدم للخصوصية يُبعد أي تطفل عن كل ما هو شخصي

أخبار الشركات سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الارصاد : امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق وتحذير من السيول

ب

أخبار الشركات سياسة الحد من المخاطر طريق للحلول الواقعية والمستقبل المستدام

ا

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

ا

أخبار محلية الغذاء والدواء تزور الشركات الأردنية المشاركة بمعرض الخليج للأغذية

اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة

أخبار محلية اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة

ل

أخبار الشركات المركزية تويوتا تحتفل بإطلاق سيارة جي آر يارس في الأردن



 






الأكثر مشاهدة