المركزية تويوتا تدعم عبد السلام العجارمة في رحلته نحو المونديال على متن تويوتا لاند كروزر برادو

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الوكيل الإخباري- عقدت المركزية تويوتا اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرحّال الأردني عبد السلام العجارمة لدعم مبادرته "رحلة الوفاء من عمّان إلى المونديال بالسيارة"، والتي تهدف إلى الترويج للأردن على المستويين الإقليمي والدولي، بالتزامن مع التأهل التاريخي للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





تم الإعلان عن هذه الاتفاقية، التي وقّعها من جانب المركزية تويوتا فارس حداد، المدير العام للمركزية، خلال مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء 22 تموز 2025 في مركز الابتكار الخاص بالمركزية، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة عطوفة الدكتور عبد الرزاق عربيات.



من المقرر أن يمتد مسار الرحلة عبر أكثر من 60 دولة في العالم لمدة عام كامل على متن سيارة تويوتا لاند كروزر برادو المعروفة بمتانتها واعتماديتها، والتي ستتحول إلى منصة متنقلة تحمل شعار "زوروا الأردن" بمختلف اللغات. وستُنظم فعاليات تعريفية بالأردن في كل محطة، تبرز مقوماته السياحية والاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وتعكس صورة حضارية عن المملكة والإنجاز التاريخي لمنتخب النشامى.



وتعليقًا على ذلك، قال حداد: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الوطنية الملهمة، التي تجسّد فخرنا بالوطن وتؤكد إيماننا بأهمية دعم الشباب الأردني الطموح، ومساندة كل من يسعى لتمثيل الأردن بصورة مشرّفة أمام العالم. نثق بأن سيارة تويوتا لاند كروزر برادو ستكون الرفيق الأمثل في هذه الرحلة الطويلة، لما تتمتع به من أداء متين واعتمادية عالية. نتمنى كل التوفيق والنجاح لعبد السلام في رحلته التي يجوب فيها العالم وصولًا إلى أمريكا والمكسيك لدعم النشامى في المونديال".



وبدوره، قال الدكتور عربيات: "تشكل هذه المبادرة فرصة نوعية واستثنائية للترويج للأردن على الساحة الدولية، من خلال المرور بعشرات الدول والتواصل المباشر مع شعوبها، وتسليط الضوء على ما يتمتع به الأردن من تنوّع سياحي وثقافي وطبيعي. نُثمّن هذه الجهود الوطنية التي تسهم في إيصال رسالة الأردن الحضارية إلى العالم، وندعم كل مبادرة تفتح آفاقًا جديدة للتعريف بالمملكة بوصفها وجهة سياحية فريدة تستحق الاستكشاف".



ومن جانبه، علّق العجارمة قائلًا: "أطلقت على هذه المبادرة اسم رحلة الوفاء تعبيرًا عن امتناني وولائي لوطني الحبيب الأردن، وسعيًا للسير على نهج جلالة الملك وسمو ولي العهد في إبراز صورة المملكة المشرقة أمام العالم. وقع اختياري على سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2024 لما تتمتع به من قوة واعتمادية تمنحني الثقة والطمأنينة طوال هذه الرحلة الطويلة نحو المونديال. ستقام فعاليات في ساحات المدن الرئيسية لكل دولة نزورها من خلال شاشة عرض ضخمة تتيح للجمهور مشاهدة محتوى بصري يشجع على السياحة في الأردن، إلى جانب استخدام نظارات الواقع الافتراضي لإتاحة تجربة تفاعلية تُمكّن الناس من زيارة الأردن افتراضيًا والتعرّف على معالمه وجماله، مما يسهم في الترويج لبلدي وزيادة الرغبة في زيارته".