المركزية تويوتا تقدّم جيلًا جديدًا من راف فور هايبرد في الأردن بتصميم جريء وأداء متطور

الوكيل الإخباري- عمّان، نيسان 2026: أطلقت المركزية تويوتا سيارة تويوتا راف4 هايبرد 2026 الجديدة كليًا في الأردن، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسيرة تويوتا راف؛ حيث تنتقل من كونها خيارًا عمليًا تقليديًا إلى سيارة SUV عائلية تجمع بين الشكل العصري والأداء المطوّر، مع الحفاظ على أبرز ميزات تويوتا التي يعتمد عليها العملاء، مثل موثوقية الأداء، وكفاءة استهلاك الوقود، والقيمة العالية عند إعادة البيع، وخدمات ما بعد البيع المميزة.

تعكس تويوتا راف 4 2026 هذا التطور من خلال تصميم جديد كليًا يجمع بين الهوية العصرية والطابع العملي، مع حضور قوي بفضل مصابيح LED وخيارات عجلات تصل إلى 20 بوصة، إلى جانب السقف البانورامي، كما توفر مقصورة مريحة تركز على السائق مع خيارات مقاعد متعددة وتصميم يعزز سهولة التحكم والثقة أثناء القيادة. وتدعم راف فور الجديدة هذا التوجه بتكنولوجيا متقدمة تشمل شاشة معلومات وترفيه حتى 12.9 بوصة، وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى أنظمة ذكية مثل الرؤية المحيطية 360 درجة وخاصية الركن التلقائي.



تقدم راف فور هايبرد الجديدة أداءً متوازنًا يجمع بين القوة والكفاءة، مع محرك 2.5 لتر ونظام هايبرد من الجيل الخامس يولد حتى 236 حصانًا لفئات الدفع الرباعي، مدعومًا بميزات الدفع الكهربائي وبطارية ليثيوم- أيون وأنماط قيادة متعددة، بما يضمن استهلاك وقود منخفض وأداء مناسب لمختلف الطرق، ويجعلها من أفضل سيارات SUV الاقتصادية في الأردن. وتوفر السيارة مستوى أمان متقدم يشمل 7 وسائد هوائية وأنظمة أساسية مثل نظام مانع انغلاق المكابح (ABS) ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (VSC)، إلى جانب نظام السلامة المتقدمة من تويوتا (Toyota Safety Sense 4) الذي يضم تقنيات مثل نظام ما قبل التصادم والمحافظة على المسار ومراقبة النقطة العمياء، إضافة إلى شاشة العرض الأمامية (HUD)، مما يجعلها خيارًا موثوقًا وآمنًا للعائلات.



يأتي إطلاق rav4 هايبرد عبر المركزية تويوتا -وكيل سيارات تويوتا في الاردن- ليمنح العملاء خيارًا رسميًا واضحًا ومتكاملًا، مدعومًا بكفالة مصنعية لمدة 3 أعوام أو 100,000 كم، وكفالة بطارية الهايبرد تصل إلى 7 أعوام أو 120,000 كم، وبسعر يبدأ من 33,500 دينار أردني، مما يعزز القيمة الإجمالية مقارنة بالخيارات غير الرسمية، ويوفر راحة بال أكبر عند اتخاذ قرار الشراء.



تتوفر راف 4 هايبرد في الأردن بسبع فئات هي: LE دفع أمامي أو دفع خلفي، و XLE Core دفع رباعي، وXLE High دفع رباعي، وXSE High دفع رباعي، وLimited دفع رباعي، وAdventure دفع رباعي. وتأتي بمجموعة من الألوان الأحادية المميزة مثل الرمادي، والأوربان روك، والأسود المعدني، والأحمر المعدني، والبرونزي المعدني أفانغارد، وإيفيرست، والأزرق الغامق، إلى جانب الألوان الثنائية مثل الأسود/ البرونزي المعدني أفانغارد، والأسود/ الأحمر الشاعري، والأسود/ الأبيض اللؤلؤي البلاتينيوم، والأسود/ الرمادي، والأسود/ الأزرق الغامق ميكا، مما يمنح العملاء حرية اختيار سيارة راف فور تعكس أسلوبهم واحتياجاتهم.



عن مجموعة المركزية:



تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.



أظهرت "المركزية" التزامها الراسخ تجاه دعم المبادئ الأساسية لعلامة "تويوتا"، والتي تشمل القيمة مقابل المال والسلامة والجودة والابتكار والمسؤولية البيئية. وتترجم "المركزية" هذه المبادئ من خلال الخدمات الاستثنائية التي تقدمها، فضلًا عن مجموعة القيم المؤسسية التي تلتزم بها. ومن خلال تشكيلة الموديلات الواسعة، تلبي "تويوتا" مختلف توقعات العملاء ومتطلباتهم، حيث تشكّل كل سيارة من سياراتها عاملًا مكمّلًا لأسلوب حياة العميل، وتعكس ملامح شخصيته الفريدة.



في حال كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات، يمكنكم التواصل مع "المركزية تويوتا" عبر يوتا BOT من خلال تطبيق "واتساب" على الرقم: 06-5508080.



خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية بالنيابة عن مجموعة المركزية.