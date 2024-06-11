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الثلاثاء، 11-06-2024 04:04 م

"المركزية لكزس" تبتكر مستوىً جديدًا لرفاهية عالم السيارات بافتتاح معرضها الجديد في شارع مكة

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الوكيل الاخباري - افتتحت "المركزية لكزس" رسميًا معرضها الجديد في شارع مكة في الثاني من حزيران 2024؛ مؤكدةً التزامها بترقية تجربة العملاء، وتحديث المرافق، وتعزيز إمكانية الوصول. ومن موقعه الجديد في مقر هينو السابق بجوار ياماها، يأتي المعرض الجديد بمساحة شاسعة تتسق مع أحدث طرازات السيارات الفاخرة، بينما يوفّر مجموعة من وسائل الراحة المُصمّمة لتزوّد العملاء بتجربة لكزس الحصرية التي يستحقونها. 

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يتميّز معرض المركزية لكزس الجديد بالحداثة والرقي بتصميمه المتطور، ويتبنى نهجًا بسيطًا يضم مساحة رحبة وعصرية يُبرزها نمط ألوان محايد من الرمادي والبيج والأسود. ونُظِّم المعرض بدقة ليُظهر سلسلة متنوعة من سيارات لكزس، كما يوظّف تكنولوجيا متطورة تضم شاشات كبيرة؛ لتجذب الزوّار وتُحاكي تجارب القيادة الغامرة. 


وإضافةً إلى المظهر الفريد، يُعطي المعرض الأولوية لجذب العملاء؛ بإيجاد بيئة مُرحِّبة ومريحة لهم في التعرف على أحدث عروض لكزس. وبدءًا من مناطق الاستراحة ووصولًا إلى مناطق التفاعل الاجتماعي، يلبي كلٌ من أركان المعرض جميع متطلبات "التجربة المذهلة" للعملاء. 


وبين أبرز ما يميّزه، تتفرّد في المعرض غرفة كبار الشخصيات؛ فهي تضم تجهيزات استثنائية من قطع غيار لكزس، بالإضافة إلى المقهى، ومنطقة التسليم المخصصة التي يمكن للعملاء فقط الوصول إليها، مما يؤكد التزام العلامة التجارية بتقديم خدمات شخصية ومتميزة. 


يتميز المعرض الجديد أيضًا بتصميمه الواسع الذي يُعطي شعورًا بالراحة للزوار ويقدّم لهم عالمًا غامرًا من فخامة لكزس. وبتوفّر مساحة واسعة للاصطفاف، يمكن للعملاء الاستمتاع براحة أكبر منذ وصولهم للمكان حتى مغادرته. 


وحول ذلك، علّق نديم حدّاد، المدير التنفيذي لـ "مجموعة المركزية"، قائلًا: بمزيجه الفريد من الابتكار والضيافة، يضع معرض المركزية لكزس الجديد في شارع مكة معيارًا جديدًا لفخامة السيارات وخدمة العملاء. ويشكّل هذا المعرض شهادة على تفانينا في تقديم تجربة لكزس لا مثيل لها، صُمِّمت فيها كلٌ من التفاصيل بأخذ العملاء بالحُسبان. نتطلع إلى المستقبل بحماس نحو الاستمرار في ترقية خدماتنا وإعادة تعريف تجربة بيع السيارات، بما يضمن أن تتميّز كُل زيارة لمعرضنا بالراحة والرفاهية".


بإمكان المهتمين زيارة معرض "المركزية لكزس" الجديد في شارع مكة، عمارة 182 لاستكشاف مُنتهى الفخامة والابتكار والتعرّف على أحدث سيارات لكزس الشهيرة المرغوبة في الأردن، ومتابعة الحسابات الرسمية على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. لمزيدٍ من الاستفسارات، يرجى الاتّصال على الرقم: 06-550-8080 

 

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