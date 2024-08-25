المركزية لكزس تقدم تجربة مذهلة في الافتتاح الرسمي لمعرضها الجديد

الوكيل الإخباري- وسط أجواء من الفخامة والابتكار، احتفلت المركزية لكزس مؤخرًا بافتتاح معرضها الجديد في شارع مكة الذي يتميز بمساحته الشاسعة التي تتسق مع أحدث طرازات السيارات الفاخرة، بينما يوفّر مجموعة من وسائل الراحة المُصمّمة لتزوّد العملاء بتجربة لكزس الحصرية التي يستحقونها. شهد الحفل حضور ممثليْن عن شركة "تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Cooperation"، هما: ماسارو شيمادا، المدير العام لشركة تويوتا في الشرق الأوسط والهند، وهيروشي أوكامورا، مدير المشاريع في شركة تويوتا في الشرق الأوسط والهند، إلى جانب نخبة من عملاء "لكزس" وعائلاتهم وأصدقائهم.

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خلال كلمته الترحيبية، أعرب جورج حداد، رئيس هيئة المديرين لـمجموعة المركزية عن سعادته بتزامن افتتاح معرض المركزية لكزس الجديد مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، واحتفال "مجموعة المركزية" بربع قرن على انطلاق أعمالها في الأردن. وأضاف: "من دواعي سرورنا أن نكون جزءًا من مسیرة تطور العجلة الاقتصادیة في الأردن، وخاصة في قطاع المركبات والنقل. نفتخر بأن إنجازاتنا خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية لم تكن مبنیة على نسب نمو المبیعات فحسب، بل أیضًا على شراكاتنا الاستراتیجیة المتعددة مع المؤسسات الوطنیة بشتى مجالاتھا الثقافیة والبیئیة والتنمویة والمسؤولیة المجتمعیة. وسنستمر بتقدیم الأفضل وتوفير تجربة قیادة فریدة ورائعة مع لكزس".

أما شيمادا، فقد أشار إلى أن الافتتاح الكبير لمعرض لكزس الجديد في الأردن هو لحظة مهمة؛ إذ يرمز إلى نمو العلامة التجارية والتزامها المستمر بالتميز، لافتًا إلى أن المعرض صُمّم لتقديم تجربة فاخرة تتجاوز مجرد شراء السيارات؛ فهي تجسد فلسفة لكزس "أوموتيناشي" التي تؤكد على الضيافة الاستثنائية، والتزامها بتوفير تجربة راقية ومتقدمة تقنيًا ترتكز على العملاء. وقال: "يعود نجاح لكزس في الأردن إلى العملاء المخلصين والجهود الدؤوبة التي تبذلها المركزية، الوكيل المعتمد والمحلي للكزس، والتي تقدم في معرضها الجديد رؤية لكزس للمستقبل؛ مساحة حيث الابتكار والفخامة ورضا العملاء في المقدمة، مما يضمن استمرار ازدهار العلامة التجارية في الأردن".



وأضاف: "تطورت لكزس منذ تأسيسها عام 1989 لتصبح رمزًا عالميًا للفخامة والابتكار والتميز الذي يركز على العملاء. وتعكس رحلة العلامة التجارية سعيًا متواصلًا نحو الكمال والتقدم التكنولوجي؛ حيث تقود لكزس المهمة نحو مستقبل خالٍ من الكربون؛ لا سيما أنّنا نهدف إلى تقديم سيارات كهربائية فقط عالميًا بحلول عام 2030، وأن نصبح علامة تجارية كهربائية بالكامل بحلول عام 2035، مما يسلط الضوء على نهجنا التقدمي".



وبدوره، قال نديم حداد، الرئيس التنفيذي لـمجموعة المركزية: "هدفنا من إنشاء هذا المعرض أن يختبر عملاؤنا "التجربة المذهلة" في كل جانب من جوانب رحلتهم، تجسيدًا لشعارنا في "لكزس"، سواء أثناء شرائهم للسيارة أو تجربتها أو تجديدها بعد أعوام عديدة". وأضاف: "يمر قطاع السيارات حاليًا بتحول يحدث مرة واحدة في القرن يتجسد في الانتقال من انبعاث الكربون إلى الحياد الكربوني أو حتى الصفر الصافي من الانبعاثات الكربونية في بعض الحالات. تجلب التطورات المستمرة في هذا القطاع تغييرات إيجابية للعملاء والمجتمع. وبهذا الصدد، نتعهد لشركائنا بمواكبة التطورات دائمًا والسعي لإضفاء قيمة إلى حياة عملائنا، واستثماراتنا في مرافق ما بعد البيع وخدمات التنقل الرقمية ليست سوى أمثلة قليلة على كيفية اعتزامنا أن نكون أعضاء فاعلين في مستقبل التنقل".



واستمتع الحضور بالأجواء المميزة للفعالية والتصميم الداخلي الراقي والأنيق لمعرض "المركزية لكزس" الجديد؛ حيث تجوّلوا داخله للتعرف إلى سيارات "لكزس" الفاخرة، وفي مقدمتها: لكزس إل إكس، ولكزس إل سي، إلى جانب لكزس إل إف أيه الرياضية الأنيقة. وانتقل الحضور إلى الساحة الخارجية للمعرض للاطّلاع على سيارات لكزس آي إس، ولكزس إي إس، ولكزس إل إس، ولكزس إن إكس، ولكزس آر إكس.

يتميّز معرض المركزية لكزس الجديد بالحداثة والرقي بتصميمه المتطور، ويتبنى نهجًا بسيطًا يضم مساحة رحبة وعصرية يُبرزها نمط ألوان محايد من الرمادي والبيج. ونُظِّم المعرض بدقة ليُظهر سلسلة متنوعة من سيارات لكزس، كما يوظّف تكنولوجيا متطورة تضم شاشات كبيرة؛ لتجذب الزوّار وتُحاكي تجارب القيادة الغامرة. ويُعطي المعرض الأولوية لجذب العملاء؛ بإيجاد بيئة مُرحِّبة ومريحة لهم في التعرف على أحدث عروض لكزس.



بإمكان المهتمين زيارة معرض المركزية لكزس الجديد في شارع مكة عمارة 182 لاستكشاف مُنتهى الفخامة والابتكار والتعرّف على أحدث سيارات لكزس الشهيرة المرغوبة في الأردن، ومتابعة الحسابات الرسمية على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. لمزيدٍ من الاستفسارات، يرجى الاتّصال على الرقم: