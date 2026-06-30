المصطلحات الأساسية التي يجب أن يعرفها كل متداول

الوكيل الإخباري- يُعد فهم المصطلحات الأساسية في عالم التداول خطوة ضرورية لكل من يرغب في دخول الأسواق المالية بثقة ووعي. فالتداول لا يقتصر على شراء الأصول وبيعها فقط، بل يعتمد على مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي تساعد المتداول على فهم حركة السوق واتخاذ قرارات أكثر دقة. لذلك، فإن الإلمام بهذه المصطلحات يمثل أساسًا مهمًا لبناء المعرفة الاستثمارية وتجنب الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المبتدئون.





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الأسهم

السهم هو حصة ملكية في شركة مدرجة في السوق المالية. عندما يشتري المستثمر سهمًا في شركة ما، فإنه يمتلك جزءًا صغيرًا منها ويصبح له الحق في الاستفادة من نموها وأرباحها وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. وتتغير قيمة السهم باستمرار بناءً على عوامل متعددة مثل أداء الشركة والظروف الاقتصادية العامة.



السوق الصاعد والسوق الهابط

يُستخدم مصطلح السوق الصاعد لوصف الفترة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الأصول المالية، حيث يسود التفاؤل بين المستثمرين. أما السوق الهابط فيشير إلى فترة انخفاض الأسعار وانتشار الحذر أو التشاؤم بين المشاركين في السوق. ويُعد فهم هذين المصطلحين ضروريًا لتحديد الاتجاه العام للأسواق.



العرض والطلب

العرض هو عدد الأسهم أو الأصول المتاحة للبيع، بينما يشير الطلب إلى رغبة المستثمرين في الشراء. وتتحرك الأسعار نتيجة التفاعل المستمر بين العرض والطلب؛ فكلما زاد الطلب على أصل معين مقارنة بالعرض ارتفع سعره، والعكس صحيح.



السيولة

السيولة تعني سهولة شراء أو بيع الأصل المالي دون التأثير بشكل كبير على سعره. وتتميز الأسهم ذات السيولة المرتفعة بوجود عدد كبير من المشترين والبائعين، مما يجعل تنفيذ الصفقات أسرع وأكثر كفاءة.



أوامر التداول

توجد أنواع متعددة من أوامر التداول التي يستخدمها المستثمرون لتنفيذ صفقاتهم. من أبرزها أمر السوق، الذي يتم تنفيذه بالسعر الحالي المتاح، وأمر الحد، الذي يسمح بتحديد سعر معين للشراء أو البيع. ويساعد فهم هذه الأوامر على إدارة الصفقات بشكل أكثر احترافية.



وفي الوقت الحالي توفر معظم أدوات التداول الحديثة واجهات سهلة الاستخدام تساعد المتداولين على متابعة الأسعار وتنفيذ العمليات بسرعة، سواء من خلال التطبيقات أو عبر منصة تداول الأسهم التي تتيح الوصول إلى الأسواق وإدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة.



وقف الخسارة

يُعتبر وقف الخسارة من أهم أدوات إدارة المخاطر. وهو أمر يتم وضعه مسبقًا لإغلاق الصفقة تلقائيًا عند وصول السعر إلى مستوى محدد من الخسارة. ويساعد هذا الإجراء على حماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة في حال تحرك السوق بعكس التوقعات.



جني الأرباح

على عكس وقف الخسارة، يُستخدم أمر جني الأرباح لإغلاق الصفقة تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى ربحي معين. ويُساعد هذا الأمر المتداول على الالتزام بخطته الاستثمارية وعدم التأثر بالعواطف أثناء التداول.



التقلبات

تشير التقلبات إلى معدل تغير الأسعار خلال فترة زمنية محددة. وتُعد الأسواق ذات التقلبات العالية أكثر مخاطرة، لكنها قد توفر أيضًا فرصًا أكبر لتحقيق الأرباح. لذلك يسعى المتداولون إلى فهم مستوى التقلبات قبل اتخاذ أي قرار استثماري.



التحليل الفني

يعتمد التحليل الفني على دراسة الرسوم البيانية وحركة الأسعار التاريخية بهدف توقع الاتجاهات المستقبلية. ويستخدم المحللون مجموعة من الأدوات والمؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة من الصفقات.



التحليل الأساسي

يركز التحليل الأساسي على دراسة العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر في قيمة الأصل. ويتضمن ذلك مراجعة القوائم المالية للشركات، ومستويات الأرباح، وخطط النمو، بالإضافة إلى متابعة الأخبار الاقتصادية والقرارات الحكومية التي قد تؤثر على الأسواق.



المحفظة الاستثمارية

المحفظة الاستثمارية هي مجموعة الأصول التي يمتلكها المستثمر، مثل الأسهم أو السندات أو الصناديق الاستثمارية. ويهدف تنويع المحفظة إلى توزيع المخاطر وعدم الاعتماد على أصل واحد فقط لتحقيق العوائد.