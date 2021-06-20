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الأحد، 20-06-2021 02:41 م

المعاصرة المعدات وكلاء أم جي في الاردن تحتفل بتسليم جائزه البرنامج الاضخم

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الوكيل الاخباري - إحتفلت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات الوكيل الحصري لسيارات إم جي في الأردن بالسحب على إسم الفائز بالجائزة الكبرى للبرنامج الاضخم الذي بث خلال شهر رمضان ضمن حلقة مباشرة من معرض إم جي للسيارات .اضافة اعلان


حيث قام مدير عام المعاصرة المهندس محمد شاهين بسحب اسم الفائز على الهواء مباشرة واجراء مكالمة هاتفية مباشرة مع الفائزة السيدة فاطمة السكارنة لابلاغها بفوزها بسيارة إم جي ZS التي عبرت من جهتها عن فرحتها الغامرة عبر أجواء مفعمة بالمفاجأة والحماس.

وخلال مقابلة خاصة مع شاهين قال: " إنه لمن دواعي سرورنا ان نشارك في هذه الحملة المميزة، ويسرنا تهنئة السيدة فاطمة السكارنة فوزها بسيارة إم جي زد اس 2021 وانضمامها لعائلة إم جي، والتي نفتخر بتوفيرها بالسوق الأردني، وتتميز بكافة مميزات علامة إم جي المعروفة من الإبداع التصميمي التكنولوجيا المتقدمة والراحة التامة لكافة مستخدميها، بالاضافة للسلامة على الطرقات والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية"

تقدم MG ZS هذه الكروس أوفر الحائزة على عدة جوائز منها 2021 Drive Car of the Year ،Best value new car  ميزات متنوعة أكثر من أي وقت مضى، مع وجود محرك متطور، وميزات تصميمية جديدة، وتقنيات مبتكرة حديثة من ناحية الأداء المثير للإعجاب، فتأتي بمحرك سعة 1.5 لتر بأربع إسطوانات و بقوة حصان 120  مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT جير تبترونيك ب6 سرعات ليوفر عزم دوران قوي يبلغ 180 نيوتن/ متر.

المعاصرة لتزويد المعدات  تتميز بخدمات ما بعد البيع حيث تقدم كفالة 6 سنوات لجميع سياراتها وتوفر للسوق المحلي الأردني المجموعة الجديدة  من سيارات إم جي 2021 التي تمثل العراقة البريطانية ضمن خيارات عديدة من فئات السيارات المختلفة.

 




 

 


 

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