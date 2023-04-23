الملكية الأردنية تستقطب 270 ألف زائر إلى الأردن خلال الربع الأول من العام

الوكيل الإخباري -

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قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم (الخميس 20/4/2034) انها نقلت 270 ألف زائر إلى الأردن خلال فترة الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالعام الماضي وبنسبة نمو وزيادة بلغت 55 %، منهم 150 ألف سائح من جنسيات ودول مختلفة وبنسبة زيادة تصل الى 75% مقارنة بالربع الأول من العام 2022. وبحيث بلغت حصة الملكية الأردنية ما نسبته 44 % من إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلهم مطار الملكة علياء الدولي خلال الربع الأول من العام 2023، وارتفع عدد السياح الذي وصل الأردن خلال الفترة المذكورة الى 1,476.5 الف سائح من كافة المعابر الجوية والبحرية والبرية وبنسبة نمو بلغت .790% كما حقق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 88.4% ليسجل ما قيمته 1,184.8 مليون دينار بحسب البيانات الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي.نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أكد ان هذه الأرقام الإيجابية جاءت نتيجة ترجمة رؤية الملكية الأردنية واستراتيجيتها الهادفة الى ترويج الأردن كوجهة سياحية واستقطاب السياحة الوافدة الى المملكة، لافتاً ان الملكية الأردنية المحرك الرئيسي والحيوي في جذب السياحة الى الأردن.وأضاف ان الملكية الأردنية افتتحت خلال العام 2022 محطات جديدة في أوروبا وهي ميلان وليونز الفرنسية، كما ستُطلق خطوط مباشرة خلال العام الحالي إلى كل من ستوكهولم ودوسلدورف وبروكسل وستعمل على زيادة وتيرة الرحلات على وجهات لندن وباريس وفرانكفورت ومدريد وروما، ما سيساهم في جلب المزيد من السياح الى الأردن حيث يتوقع أن يصل العدد الى 850 سائحاً وبنسبة زيادة 53% في العام 2023 مقارنة في العام الماضي، كما قامت الشركة بداية العام الحالي بزيادة وتيرة الرحلات بين عمان والعقبة وتعديل جدول الرحلات بأوقات وأسعار تناسب جميع فئات الركاب، ما ساعد بزيادة اجمالي أعداد المسافرين على متن طائرات الشركة بنسبة 151% ليصل الى 22 ألف مسافر في الربع الأول.وزاد المجالي ان الملكية الأردنية تتوقع ان ينمو عدد المسافرين خلال العام الحالي بشكل أكبر تماشياً مع خطة الشركة التسويقية وتشغيل رحلات الى مناطق الجذب السياحي وخدمة مختلف قطاعات المسافرين من والى المملكة وكذلك ركاب الترانزيت عبر مطار الملكة علياء الدولي الى وجهات أخرى على شبكة خطوط الملكية الأردنية.