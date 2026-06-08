الملكية الأردنية تلغي رحلاتها المتجهة إلى العراق والرحلات الصباحية إلى سوريا ولبنان

وأوضحت الشركة أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل مستمر وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة تنظيم الطيران المدني، وتتخذ قراراتها التشغيلية استناداً إلى التقييمات الفنية والأمنية المعتمدة وبما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن التشغيلي.
وأكدت الملكية الأردنية أن بقية رحلاتها المجدولة من عمّان تواصل عملياتها كالمعتاد ووفق الجداول المعتمدة، مع استمرار مراقبة المستجدات وتقييم أي تأثيرات محتملة على شبكة رحلاتها.
كما أشارت الشركة إلى أنها ستواصل إطلاع المسافرين على أي تعديلات قد تطرأ على جداول الرحلات أو العمليات التشغيلية فور اعتمادها، داعيةً المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني للملكية الأردنية والقنوات الرسمية للشركة.
وجددت الملكية الأردنية تأكيدها أن سلامة المسافرين وأطقمها الجوية تبقى على رأس أولوياتها، وأن جميع قراراتها التشغيلية تُتخذ وفق أعلى معايير السلامة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.
-
أخبار متعلقة
-
أكاديمية جورامكو تفتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد 2026 في تخصص هندسة صيانة الطائرات
-
البنك الأهلي الأردني يطلق أغنية "فالك الفوز" احتفاءً بتأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم
-
كابيتال بنك يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية دعماً للأطفال فاقدي السند الأسري
-
الانتقال إلى أجهزة سامسونج جالاكسي أصبح أسهل من أي وقت مضى مع المزايا الجديدة
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي اليابان ويسيطر على المراكز الأربعة الأولى
-
نوبلز العقارية تطلق "مدينة عمّان اللوجستية والصناعية – أليك (ALIC)"
-
القدس للتأمين توقّع اتفاقية تعاون مع "توقيعي" لاعتماد التوقيع الإلكتروني المعتمد
-
"ستاد" تختتم بطولتها الأولى بجوائز تتجاوز 10 آلاف دولار ومشاركة قياسية بعدد اللاعبين