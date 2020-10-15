الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

الكويت: 8 وفيات و746 إصابة جديدة بكورونا

السعودية: 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الامن يكشف تفاصيل فيديو المشاجرة العنيفة

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع

حوافز مالية لأعضاء الهيئة التدريسية تشمل هذه الفئة

ارادة ملكية بقبول استقالة 4 من أعضاء مجلس الأعيان

قرار هام من التعليم العالي

وزارة العمل: وفاة عامل في مصنع وبانتظار تقرير الطب الشرعي

إغلاق نفق السابع اليوم

حقيقة صرف رواتب الموظفين يوم الاحد القادم




الخميس، 15-10-2020 04:57 م

المناصير للزيوت والمحروقات تسلم مفتاح سيارة Nissan Kicks للرابح الثاني مع برنامج أبشر - صور

WhatsApp Image 2020-10-15 at 4.43.44 PM


الوكيل الاخباري – بحضور المدير العام للشركة المهندس ياسر المناصير وممثلي عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات والشريك الاعلامي راديو نشامى FM والاعلامي هيثم الوكيل ، تم تسليم مفاتيح ثاني سيارة نوع Nissan Kicks موديل 2020 مجمركة ومرخصة للرابح الثاني السيد راشد بسام سعيد ، ضمن حملة 6 سيارات لـ 6 رابحين مع أبشر أول برنامج مكافآت للمحروقات بالاردن.
 
باقي 4 سيارات .. لـ 4 رابحين وحظاً أوفر لجميع العملاء مستخدمي بطاقة #أبشر في السحوبات القادمة وبواقع كل شهرين سحب على سيارة نوع Nissan Kicks  موديل 2020 مجمركة ومرخصة.
 
السحب القادم بتاريخ 08/12 عن حركات التعبئة لشهر أكتوبر ونوفمبر ولمستخدمي بطاقة أبشر الفعالة من المناصير للزيوت والمحروقات.

اضافة اعلان
 


 
من الجدير بالذكر بانه تم إجراء السحب الثاني يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 06/10 في مكاتب إدارة شركة المناصير للزيوت والمحروقات وبحضور مندوبي قسم الترويج في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، السيد /ثائر أبو لاوي والسيد/ خضر بالو، وممثلي عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات ممثلة بـ الدكتور رامز خوري (نائب المديرالعام ) والسيدة/ كفاح عبد الهادي ( مدير المبيعات والتسويق ) في الشركة، وتم إجراء السحب الثاني حسب الأصول وحسب النظام المتبع لدى الوزراة في إجراء السحوبات واختيار الرابحين للحملات الترويجية وهومن خلال إختيار رقم بطاقة أبشر المتسلسل بشكل عشوائي من قائمة ارقام البطاقات التي يحق لها الدخول بالسحب "التي تم إعلامهم من خلال استلام رسائل نصية الى رقم الهاتف المفعل على النظام قبل موعد السحب " ومن ثم جرى الاعلان عن اسم صاحب البطاقة الرابحة بحسب المعلومات المسجلة على النظام من اسم ورقم هاتف و ايميل وعنوان العميل ، وتم الاتصال به وإستضافته بالشركة وإعلامه بالخبر السار وربح السيارة الثانية ضمن الحملة.
 
ألف مبروك للرابح الثاني معنا بحملة أبشر بالسيارة.. السيد راشد بسام سعيد وهومن سكان منطقة حي نزال في العاصمة عمان.
 
باقي 4 سيارات .. لـ 4 رابحين وحظاً أوفر لجميع العملاء مستخدمي بطاقة #أبشر في السحوبات القادمة وبواقع كل شهرين سحب على سيارة نوع Nissan Kicks  موديل 2020 مجمركة ومرخصة.
 
#المناصير_رواد_الطاقة
#أبشر_بالسيارة

 






 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

مجموعة هواوي لأعمال المستهلك تحصل على جوائز Good Design Awards لعام 2020

Franklin_HeroCreativeShot_10_HQ_JPG_14-10-2020

هاتف Huawei Y9a يقدم طرقًا جديدة لمساعدتك على التواصل مع العالم بسهولة

sustainable development goals

فريق سيدات زين يستعد لخوض منافسات بطولة العالم لأهداف التنمية المُستدامة GGWCup Amman 2020

Logo (1)

إطلاق الجمعية العالمية لمكافحة التدخين والحد من الضرر مع اختتام القمة العلمية الثالثة للحدّ من أضرار التبغ

McDonalds Logo

عرموش للاستثمارات السياحية -ماكدونالدز الأردن- تتبرع بألواح إلكترونية تابلت لكلية المجتمع الإسلامي

WhatsApp Image 2020-10-14 at 10.06.49 AM (1)

الخياط للسيارات AKM يطلق سيارة جيلي أزكارا الجديدة كلياً موديل 2021

أخبار متعلقة
120625568_3580866731937678_7292747368666006807_o

افتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

WhatsApp Image 2020-09-22 at 14.51.04 (2)

المناصير للزيوت والمحروقات داعم وراعي لإنشطة جمعية البيئة الاردنية