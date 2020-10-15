المناصير للزيوت والمحروقات تسلم مفتاح سيارة Nissan Kicks للرابح الثاني مع برنامج أبشر - صور

الوكيل الاخباري – بحضور المدير العام للشركة المهندس ياسر المناصير وممثلي عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات والشريك الاعلامي راديو نشامى FM والاعلامي هيثم الوكيل ، تم تسليم مفاتيح ثاني سيارة نوع Nissan Kicks موديل 2020 مجمركة ومرخصة للرابح الثاني السيد راشد بسام سعيد ، ضمن حملة 6 سيارات لـ 6 رابحين مع أبشر أول برنامج مكافآت للمحروقات بالاردن.



باقي 4 سيارات .. لـ 4 رابحين وحظاً أوفر لجميع العملاء مستخدمي بطاقة #أبشر في السحوبات القادمة وبواقع كل شهرين سحب على سيارة نوع Nissan Kicks موديل 2020 مجمركة ومرخصة.



السحب القادم بتاريخ 08/12 عن حركات التعبئة لشهر أكتوبر ونوفمبر ولمستخدمي بطاقة أبشر الفعالة من المناصير للزيوت والمحروقات.

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من الجدير بالذكر بانه تم إجراء السحب الثاني يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 06/10 في مكاتب إدارة شركة المناصير للزيوت والمحروقات وبحضور مندوبي قسم الترويج في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، السيد /ثائر أبو لاوي والسيد/ خضر بالو، وممثلي عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات ممثلة بـ الدكتور رامز خوري (نائب المديرالعام ) والسيدة/ كفاح عبد الهادي ( مدير المبيعات والتسويق ) في الشركة، وتم إجراء السحب الثاني حسب الأصول وحسب النظام المتبع لدى الوزراة في إجراء السحوبات واختيار الرابحين للحملات الترويجية وهومن خلال إختيار رقم بطاقة أبشر المتسلسل بشكل عشوائي من قائمة ارقام البطاقات التي يحق لها الدخول بالسحب "التي تم إعلامهم من خلال استلام رسائل نصية الى رقم الهاتف المفعل على النظام قبل موعد السحب " ومن ثم جرى الاعلان عن اسم صاحب البطاقة الرابحة بحسب المعلومات المسجلة على النظام من اسم ورقم هاتف و ايميل وعنوان العميل ، وتم الاتصال به وإستضافته بالشركة وإعلامه بالخبر السار وربح السيارة الثانية ضمن الحملة.



ألف مبروك للرابح الثاني معنا بحملة أبشر بالسيارة.. السيد راشد بسام سعيد وهومن سكان منطقة حي نزال في العاصمة عمان.



باقي 4 سيارات .. لـ 4 رابحين وحظاً أوفر لجميع العملاء مستخدمي بطاقة #أبشر في السحوبات القادمة وبواقع كل شهرين سحب على سيارة نوع Nissan Kicks موديل 2020 مجمركة ومرخصة.



#المناصير_رواد_الطاقة

#أبشر_بالسيارة













