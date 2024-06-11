المناصير يعزّز من منتجات الأسمدة الطبيعية التي يوفرها (ألترا)

الوكيل الاخباري - أطلق مجمّع المناصير الصناعي - والتابع لمجموعة المناصير - باقة منتجاته الخاصة بالأسمدة "ألترا" بحلتها الجديدة، وهي عبارة عن أربعة منتجات رئيسية متنوعة ذات تركيبات مختلفة بمجموعة من العناصر والمعادن المتعددة المميزات والاستخدامات، والتي تتميز بفعاليتها العالية في القطاع الزراعي من خلال تقديم فوائد عالية للأشجار والنباتات والتربة، ومنها محسّنات التربة "ألترا كلاسيك" و "ألترا بلص" الذي يحتوي على مواد عضوية إضافية، ومعزّز نمو النبات " ألترا للري بالتنقيط"، ومعزّز نمو النبات "ألترا للرش الورقي".

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وتتميز جميع منتجات "ألترا" بأنها ذات تركيبة متعددة العناصر تحتوي على مجموعة من المعادن الطبيعية المستخرجة من الصخور البركانية الفريدة والغنية بالعناصر المعدنية المؤلفة من مجموعة واسعة من أكثر من 40 عنصرًا نادرًا، كما يمكن استخدامها مع العديد من المحاصيل والأتربة والبيئات المختلفة، كل منتج حسب استخدامه.



وتتنوع مزايا أسمدة "ألترا" لتشمل تحسين خصوبة التربة وبنيتها من خلال تزويدها بالعناصر المعدنية الأساسية التي قد تفتقر إليها، الأمر الذي يعزز نمو النبات من خلال زيادة امتصاصها للعناصر الغذائية عبر كافة المراحل،كما تحسّن نمو الجذور وإنبات البذور ونمو الأشتال وتحسّن من سماكة الأوراق،كما تتميز أيضاً بفعاليتها في تغذية النبات بكفاءة عالية وتحسين نوعية الإنتاج. ومن جانب آخر، فقد أثبتت أسمدة "ألترا " جدارتها في زيادة مقاومة النبات للإجهاد والأمراض والآفات ،كما أنها تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق التربة، وتقلل من ظهور أعراض نقص العناصر الشائعة وتسهم في علاجها بشكل فوري، مما يحد من الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية والمبيدات ويعزز الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة والأكثر استدامة.



ومن الجدير بالذكر أن مجمّع المناصير الصناعي (الشركة الحديثة للإسمنت والتعدين سابقًا) وهي شركة تابعة لمجموعة المناصير تأسست عام 2008 و بدأت الإنتاج في عام 2011. ويقدم مجمّع المناصير الصناعي منتجات عالية الجودة بمختلف القطاعات التي يعمل بها والتي تتنوع ما بين حلول البناء، والإنشاءات الكيميائية، والمعادن الأساسية التي تدخل في الصناعات المهمة، ومواد الأسمدة الطبيعية، ومكملات الأعلاف الحيوانية، حيث يقدم المجمّع أفضل منتجاته الصناعية والكيماوية لعملائه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتقوم أعمال المجمع على أسس وقيم هامة تأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة، والبيئة والمجتمع، والابتكار، والنزاهة والاحترام، وهو حائز على شهادات الآيزو 9001 و 45001 و14001، كما يضم مجمّع المناصير الصناعي أكثر من 750 موظفاً وتبلغ مساحته نحو 44 كيلو متراً مربعاً.

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