الوطنية للدواجن قصة نجاح أردنية تخطت حدود العالمية

الوكيل الاخباري - منذ تأسيسها منذ ما يقرب من ربع قرن، دأبت "الوطنية للدواجن" إحدى أهم وأكبر شركات القطاع الخاص التي تسهم في تطوير القدرات الزراعية والصناعية في الأردن ، على تقديم أفضل الخدمات وأجودها ، مما ساعدها على ترسيخ مكانتها محلياً وعالمياً من خلال تطبيق اجراءات ومعايير عالمية في الرقابة والسلامة الغذائية والجودة في كافة عملياتها اليومية.

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وبفضل التزامها بتطبيق قواعد صارمة وممارسات تصنيع عالية الجودة، فقدحصلت الشركة الوطنية للدواجن على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001 ونظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة HACCP في جميع مرافق التصنيع، وقامت بترقيتها لاحقاً إلى شهادة نظام اعتماد سلامة الغذاء ( FSSC 22000) والتي تعتبر من أعلى الشهادات في مجال سلامة الأغذية، وباتت منتجاتها تصدر إلى العديد من دول العالم ، كما يقوم مسلخ "الوطنية للدواجن" بتطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001 تماشياً مع التزام الشركة بالمواصفات القياسية الأردنية ومواصفات الدول التي يتم تصدير منتجاتها لها.



و "الوطنية للدواجن"، أول شركة أردنية تحصل على الشهادة الدولية للذبح الحلال المعتمدة وفق المواصفة الخليجية GSO 993 والمعايير الأخرى ذات الصلة، وهي شهادة معتمدة من الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ESMA والمملكة العربية السعودية SFDA بالإضافة إلى رابطة العالم الإسلامي MWL و مجلس الحلال العالمي WHC.



مدير عام الشركة الوطنية للدواجن، أحمد عبدالكريم الرعود، أكد على مضي الشركة بعزم و اصرار وثقة لتحقيق المزيد من الانجازات لاستكمال مسيرة البناء في الأردن وتعزيز مكانته على الخارطة الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أن الاحتفال بمئوية الأردن هو فخر لكل مؤسسة و منشأة على أرض المملكة تؤمن بان العمل هو مقياس الانتماء.



وتهدف الشركة الوطنية للدواجن إلى تلبية احتياجات المستهلك الأردني وكافة القطاعات الصناعية والتجارية بمنتجات الدواجن الصحية المطابقة لأعلى المواصفات العالمية، والمذبوحة على الطريقة الإسلامية بواسطة أحدث ما توصلت إليه علوم تكنولوجيا تفقيس وتربية وتجهيز الدواجن .



و من خلال استثماراتها المتواصلة تساهم الشركة الوطنية للدواجن في تطوير القدرات الزراعية والصناعية في الأردن ، بالإضافة إلى لعب دور رئيسي في نمو الاقتصاد الوطني خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة ، حيث توفر أكثر من 1500 فرصة عمل للذكور والإناث من أبناء تلك المناطق من ذوي المؤهلات المختلفة.



على الصعيد المجتمعي وتنمية القدرات تساهم الشركة الوطنية للدواجن في تدريب طلاب الجامعات والمهندسين الزراعيين حديثي التخرج، بالإضافة إلى المشاركة في مختلف الأنشطة التي تساهم بشكل فعال في تنمية المجتمع المحلي.