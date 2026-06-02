ايسوزو الأردن تدخل الحلبة مع RFC لدعم الرياضة الأردنية

الوكيل الإخباري- استناداً إلى النجاح الضخم الذي حققته بطولة Royal Fighting Championship (RFC) في فعاليتها الأولى بالتعاون مع شركة القدرة لتجارة السيارات – ايسوزو الأردن، أعلنت الجهتان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تُعدّ من أبرز خطوات دعم الرياضات القتالية والمواهب الشابة خلال العام الجاري. وتمثل هذه الاتفاقية امتداداً طبيعياً للنتائج المتميزة التي أثمرت عنها الشراكة السابقة، وترسيخاً لدور القطاع الخاص في تمكين الرياضيين الأردنيين.

وجرى توقيع الاتفاقية في عمّان بحضور كل من:



خالد محمد عليان ممثلاً عن شركة القدرة لتجارة السيارات - ايسوزو الأردن وعلي القيسي مؤسس ومالك منظمة (RFC) للفنون القتالية المختلطة



حيث شدّد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون لتطوير بيئة تنافسية احترافية للرياضات القتالية في الأردن.

وتأتي هذه الشراكة لدعم بطولة RFC رسميًا التي تُعدّ من أهم البطولات في الفنون القتالية المختلطة على المستويين المحلي والإقليمي عبر الارتقاء بالتجهيزات، وتحسين مستوى التنظيم، وتقديم تجربة احترافية أكثر تقدماً للرياضيين والجمهور. ومن المتوقع أن تُسهم الاتفاقية في توسيع نطاق البطولة وزيادة حضورها الإعلامي والجماهيري، بما يعكس الارتفاع المتواصل في شعبية الرياضات القتالية داخل المملكة.



ويُذكر أن ايسوزو الأردن تُعدّ الراعي الحصري لقطاع السيارات لبطولةRFC ، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، خصوصاً بعد النجاح المشترك للفعالية الأولى الذي شكّل دافعاً لتوسيع آفاق التعاون واستثمار الزخم الإيجابي.



وأكدت شركة ايسوزو الأردن أن اهتمامها بالمشهد الرياضي يأتي من إيمانها بأن الرياضة تُعدّ أحد أهم محركات التطور المجتمعي وتعزيز مشاركة الشباب، مشيرة إلى أن دعم المبادرات الرياضية جزء أساسي من مسؤوليتها الاجتماعية. كما أوضحت أن دورها لا يقتصر على قطاع السيارات فقط، بل يمتد لدعم فعاليات مجتمعية وتنموية ذات أثر مستدام.



من جانبها، أعربت إدارة RFC عن اعتزازها بالشراكة المتجددة مع ايسوزو الأردن، معتبرة أنها خطوة استراتيجية ستُسهم في نقل البطولة إلى مستويات أعلى من الاحتراف والتنظيم، وتمكين اللاعبين الأردنيين من المنافسة إقليمياً ودولياً ضمن بيئة رياضية متكاملة.