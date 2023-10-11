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الأربعاء، 11-10-2023 02:40 م

ايسوزو الأردن شريك السيارات الرسمي لاتحاد الرجبي الأردني

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الوكيل الإخباري - كشفت شركة القدرة لتجارة السيارات، الممثل الرسمي والحصري لعلامة ايسوزو في المملكة، بكل فخر عن شراكتها الرسمية مع اتحاد الرجبي الأردني يوم الاثنين في مقر شركة إيسوزو، مما يمثل إنجازاً هاماً لكلا الكيانين.اضافة اعلان


مع تزايد شعبية رياضة الرجبي في المملكة، تدرك إيسوزو - الأردن إمكانات هذه الرياضة وتفخر بأن تتولى القيادة باعتبارها شريك السيارات الرسمي لاتحاد الرجبي الأردني. وتمثل هذه الشراكة علامة بارزة في عالم الرياضة وتعزز التزام إيسوزو الأردن بدعم المجتمعات المحلية وتعزيز روح العمل الجماعي والتفاني.

وبخصوص الشراكة، صرح المهندس وسيم الاقرع، المدير العام لشركة إيسوزو الأردن: "تعتبر رياضة الرجبي من الرياضات الأسرع تطوراً في الأردن، ويسعدنا أن نصبح مرتبطين بمؤسسة لديها تطلعات كبيرة وتشاركنا قيم الاعتمادية والصلابة والالتزام. وباعتبارنا القوة الدافعة وراء ابطالنا والراعي الرسمي لمنتخباتنا الوطنية، يشرفنا أن نلعب دورًا محوريًا في دعم أنشطة الرجبي الأردني والمساهمة في نمو هذه الرياضة العالمية الأولمبية في الأردن".

ومن جانبه، أعرب عزيز أبو خلف، المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي الأردني: " يسعدنا أن نرحب بشركة بحجم ومكانة وشهرة إيسوزو العالمية. إن استثمارهم في منتخباتنا الوطنية ونشاطاتنا المحلية سيكون له دور أساسي في نمو رياضة الرجبي ومستقبلها المستدام في الأردن". وأضاف: "إن رياضة الرجبي وإيسوزو تتقاسمان منفعة متبادلة تمتد إلى ما هو أبعد من الملعب، حيث يجسد كل منهما صفات العمل الجماعي والموثوقية والمرونة. معًا، نخلق تآزراً فائزاً حيث يكتسب الرجبي الأردني شريكاً قوياً، وتعرض إيسوزو موثوقيتها على المسرح العالمي. إنها شراكة تدفع كلا منهما إلى مستويات أعلى، مما يعكس التميز في مجال الرياضة والابتكار في مجال السيارات."

وقد حضر حفل الإعلان الرسمي كل من المهندس وسيم الاقرع - المدير العام لايسوزو الأردن والسيد فيصل السعدون – رئيس الاتحاد الرجبي الأردني والسيد عزيز أبوخلف – المدير التنفيذي لاتحاد الرجبي الأردني بالإضافة الى لاعبين المنتخب الوطني للرجبي والطاقم الاداري لدى الاتحاد.

 




 

 


 

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