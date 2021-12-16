بإمكانك قراءة 10 كتب يوميا وأكثر! على تطبيق وجيز المتوفر على منصة AppGallery

الوكيل الاخباري - إذا أردنا إطلاق وصف دقيق على التطبيقات الهاتفية اليوم، فيمكن اعتبارها مصباح علاء الدين لهذا العصر. إذ أصبحت التكنولوجيا منتشرة في مختلف مناحي الحياة، وواكبتها التطبيقات الهاتفية لتضيف لنا قيمة في كل حاجة لنا، ولتحل لنا مشكلات كثيرة قد لا نعرف أن حلها موجود في هاتفنا وبكسبة زر.

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هواوي أخذت على عاتقها توفير الحلول لجميع المستخدمين وتسهيل حياتهم اليومية عبر إضافة أحدث التطبيقات العالمية والمحلية على منصتها AppGallery، التي تعدّ واحدة من أفضل 3 أسواق على مستوى العالم مع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة. من أبرز التطبيقات التي أضافتها هواوي لمنصتها تطبيق وجيز (Wajeez) الذي يمنح الأفراد متعة التعلّم والقراءة بكل سهولة وفي وقت أقصر مما يتوقعه المستخدمون.



يوفر "وجيز" لمستخدميه أبرز الكتب العربية والعالمية مُلخصة ومترجمة باللغة العربية في 15 دقيقة، إضافة إلى تقدميه مجاناً ملخصات لأشهر حلقات البودكاست في العالم العربي في 5 دقائق. وهكذا، ومن خلال وجيز، أصبح بإمكان المستخدمين الاطلاع على أبرز أفكار الكتب وحلقات البودكاست في دقائق، مما يمنحهم معرفة هائلة وثرية في وقت قصير. ويساعد على هذا، المكتبة الضخمة التي يوفرها التطبيق، والتي تحتوي على أكثر من 4000 ملخص للكتب والبودكاست في شتى أنواع المعرفة والمواضيع المتنوعة، ويزداد عدد الملخصات في مكتبة وجيز يومياً وبشكل متسارع.



وإضافة إلى المحتوى الرائع الذي يقدمه وجيز، فإنه يضم خصائص وميزات تساعد المشتركين على تجربة أفضل وأسهل. من أبرز ميزات التطبيق أنه يقدم الملخصات مسموعة ومكتوبة، الأمر الذي يسهل استخدامه في أي مكان وزمان، ويمكّن المستخدمين من التعلّم والتثقف على مدار الساعة، سواء أثناء ممارستهم الرياضة، أو خلال تنقلهم في السيارة، خاصة مع توفر وضعية القيادة التي تسهّل التحكم بالتطبيق ومحتوياته أثناء القيادة. ومما يدعم هذه الخيارات، وجود خاصية حفظ المحتوى على التطبيق، إذ بإمكان المستخدمين حفظ ما يريدونه من ملخصات، والاستماع إليها أو قراءتها لاحقا دون الاتصال بالإنترنت.

وإذا كنت ممن تناسب وقته القراءة الليلية، فباستطاعتك قراءة الملخصات بضوء خافت مع الوضع الليلي، بحيث لا تؤذي القراءة عينيك، ولا يزعج الضوء الآخرين في حال نومهم إلى جانبك.



يقدم وجيز باقتين من الاشتراك: الباقة الأولى مجانية والثانية مدفوعة. تقدم الباقة المجانية للمشتركين فيها ملخص كتاب مجاناً كل يوم، إضافة إلى توفر ملخصات حلقات بودكاست مجاناً لجميع المشتركين، وبذلك يستطيع أي مستخدم تجربة التطبيق بشكل حقيقي وتفاعلي قبل الاشتراك المدفوع.

كما يتيح الاشتراك المجاني للمستخدمين أن يجمعوا النقاط، سواء عبر مطالعة الكتب المجانية وإنهائها، أو عبر دعوة أصدقائهم لاستخدام التطبيق. وبعد جمع النقاط، يمكن استخدامها في فتح أي ملخص كتاب يرغب المشترك في مطالعته. أما الباقة المدفوعة، فتمنح المشتركين إمكانية مطالعة كل محتوى التطبيق في أي وقت يريدون، إضافة إلى منحهم ميزة طلب الكتب التي لم يعثروا عليها في مكتبة وجيز.



ماذا تنتظر بعد؟ وجيز يمنحك كتاباً مجانياً كل يوم لتتمكن من تجربة التطبيق دون أي تكلفة. سارع بتحميل تطبيق وجيز (Wajeez) عبر منصة AppGallery من هنا، واكتشف عالماً جديداً وساحراً من المعرفة والتعلّم بسرعة وبساطة!