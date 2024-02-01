الخميس 01-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الأوقاف يُوجّه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض

30 ألف نازح في مدارس بخان يونس بلا ماء أو طعام

انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في شمال قطاع غزة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في الأردن

تحويلات مرورية واغلاق جزئي في عمان بهذا الموعد

سرايا القدس: استهدفنا جنودا للاحتلال بشقة غربي مدينة غزة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن !

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 27019 منذ 7 اكتوبر

هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي

الأمانة: تحويل دوار المشاغل إلى إشارة ضوئية

عاجل

انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في شمال قطاع غزة

الخميس، 01-02-2024 12:54 م

بنزينك صار واصل من المناصير للزيوت والمحروقات

7


الوكيل الإخباري - لأول مرة في السوق الأردني المناصير للزيوت والمحروقات الرائدة في مجال الطاقة منذ 20 عاماً تطلق خدمة جديدة وهي خدمة “واصل”  ومن خلالها يتم تزويد العميل بالبنزين بصنفيه اوكتان 95،90  يورو6 بالموقع وبحسب طلب الخدمة مسبقاً.

اضافة اعلان


الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو توفير الوقت والجهد على عملاء الشركة الحاليين والجدد وأصحاب الشركات والأعمال بالاضافة الى التسهيل وتوصيل البنزين بالموقع سواء كان في حال سهو عن التعبئة ، وجود مركبات مخزنة بالكراج او بالمعارض أوعدم الرغبة بتحريك المركبة من موقعها ، وهي خدمات لكبار الشخصيات ، وايضاً في حال بعد موقع المحطة عن العملاء.


وتأتي هذه الخدمة مترافقة مع سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها الشركة تهدف لمنح عملائها تجربة مريحة  ومتميزة وحديثة وعصرية عند التعامل مع الشركة من منطلق استراتيجيتنا بالتميز بالخدمات . وللإستفادة من هذه الخدمة ولهذه الغاية فقد خصصت المناصير للزيوت والمحروقات كادراً مؤهلاً و متخصصاً لتقديم خدمة “واصل”  بشكل عصري وآمن مكون من 6 صهاريج حديثة لتقديم الخدمة بالمرحلة الاولى و ستكون داخل محافظة العاصمة عمان وبالمنطقة الحرة / الضليل.

 

فقط يقوم العميل بالتواصل معنا والحجز عبر تطبيق خاص بالخدمة على الاجهزة الذكية لطلب الخدمة تحت اسم Manaseer Wasel ، و يقوم بتحديد نوع المادة والكمية والموعد المناسب لتلقي الخدمة داخل حدود العاصمة عمان أو بالمنطقة الحرة فقط ، ويقوم فريق  “واصل”  بزيارة العميل أينما كان سواء في الطريق أو المنزل أو مكان العمل او أحد معارض السيارات و حسب الموعد المتفق عليه، ليتولى بعد ذلك استكمال التعبئة حسب الطلب المعد مسبقاً وإصدار الفاتورة.  مع توفر إمكانية الدفع من خلال جميع حلول الدفع الالكترونية سواء عن طريق بطاقات المناصير للمحروقات و إي فواتيركم أو بطاقات الائتمان البنكية المتعددة.


 هذه الخدمة ستكون متاحة فقط للعملاء داخل حدود العاصمة عمان، وللمزيد من المعلومات متابعة صفحات التواصل الاجتماعي للشركة او من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء  (0797803780).


 حمَل التطبيق الآن .. بنزينك واصل لعندك

Manaseer Wasel :
- Android: https://bit.ly/3F0ksuu
- IOS:https://apple.co/3LFbWF2

 

 

 

غيرنا مفهوم تعبئة البنزين
#المناصير_رواد_الطاقة
#20_عام_من_العطاء
#واصل_بنزينك_واصل_لعندك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Zain-Business-Logo-black-EN

"زين أعمال" تُعزّز جهود التحوّل الرقمي لقطاعات الأعمال في المملكة

مؤسسة الحسين للسرطان تكرم بنك الإسكان لدعمه برنامج سوار الحسين

مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لـ "برنامج سِوار الحسين للتطوّع"

WhatsApp Image 2024-02-01 at 10.32.34

صندوق رأس المال والاستثمار الأردني يعلن عن استثماره في شركة الشيخ الدولية للصناعات الغذائية

عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال

253 ألف طفل مستفيد من خدمات عيادة زين المجانية

WhatsApp Image 2024-01-30 at 12.26.35 PM

الكابتن زهير محمد الخشمان يهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده بتهنئة معبّرة ومليئة بالتقدير

WhatsApp Image 2024-01-30 at 4.03.11 AM

حزب الإتحاد الوطني الأردني يهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد ميلاده الـ62

أخبار متعلقة
Manaseer & NWTN

مجموعة المناصير تبدأ شراكات استراتيجية جديدة ضمن اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية في البحرين