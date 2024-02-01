بنزينك صار واصل من المناصير للزيوت والمحروقات

الوكيل الإخباري - لأول مرة في السوق الأردني المناصير للزيوت والمحروقات الرائدة في مجال الطاقة منذ 20 عاماً تطلق خدمة جديدة وهي خدمة “واصل” ومن خلالها يتم تزويد العميل بالبنزين بصنفيه اوكتان 95،90 يورو6 بالموقع وبحسب طلب الخدمة مسبقاً.

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الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو توفير الوقت والجهد على عملاء الشركة الحاليين والجدد وأصحاب الشركات والأعمال بالاضافة الى التسهيل وتوصيل البنزين بالموقع سواء كان في حال سهو عن التعبئة ، وجود مركبات مخزنة بالكراج او بالمعارض أوعدم الرغبة بتحريك المركبة من موقعها ، وهي خدمات لكبار الشخصيات ، وايضاً في حال بعد موقع المحطة عن العملاء.



وتأتي هذه الخدمة مترافقة مع سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها الشركة تهدف لمنح عملائها تجربة مريحة ومتميزة وحديثة وعصرية عند التعامل مع الشركة من منطلق استراتيجيتنا بالتميز بالخدمات . وللإستفادة من هذه الخدمة ولهذه الغاية فقد خصصت المناصير للزيوت والمحروقات كادراً مؤهلاً و متخصصاً لتقديم خدمة “واصل” بشكل عصري وآمن مكون من 6 صهاريج حديثة لتقديم الخدمة بالمرحلة الاولى و ستكون داخل محافظة العاصمة عمان وبالمنطقة الحرة / الضليل.

فقط يقوم العميل بالتواصل معنا والحجز عبر تطبيق خاص بالخدمة على الاجهزة الذكية لطلب الخدمة تحت اسم Manaseer Wasel ، و يقوم بتحديد نوع المادة والكمية والموعد المناسب لتلقي الخدمة داخل حدود العاصمة عمان أو بالمنطقة الحرة فقط ، ويقوم فريق “واصل” بزيارة العميل أينما كان سواء في الطريق أو المنزل أو مكان العمل او أحد معارض السيارات و حسب الموعد المتفق عليه، ليتولى بعد ذلك استكمال التعبئة حسب الطلب المعد مسبقاً وإصدار الفاتورة. مع توفر إمكانية الدفع من خلال جميع حلول الدفع الالكترونية سواء عن طريق بطاقات المناصير للمحروقات و إي فواتيركم أو بطاقات الائتمان البنكية المتعددة.



هذه الخدمة ستكون متاحة فقط للعملاء داخل حدود العاصمة عمان، وللمزيد من المعلومات متابعة صفحات التواصل الاجتماعي للشركة او من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء (0797803780).



حمَل التطبيق الآن .. بنزينك واصل لعندك

Manaseer Wasel :

- Android: https://bit.ly/3F0ksuu

- IOS:https://apple.co/3LFbWF2

غيرنا مفهوم تعبئة البنزين

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