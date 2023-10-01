بنزينك واصل من المناصير للزيوت والمحروقات

الوكيل الإخباري - أطلقت المناصير للزيوت والمحروقات الرائدة في مجال الطاقة منذ 20 عاماً خدمة جديدة تطرح لأول مرة في السوق الأردني وهي خدمة “واصل” ومن خلالها يتم تزويد المحروقات وتحديداً مادة البنزين بصنفيه اوكتان 95،90 يورو6 بالموقع وعند العميل حين طلب الخدمة مسبقاً.



الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو توفير الوقت والجهد على عملاء الشركة الحاليين والجدد وأصحاب الشركات والأعمال بالاضافة الى التسهيل عليهم في حال الحاجة الى خدمة توصيل البنزين بالموقع سواء كان سهو عن التعبئة ، وجود سيارات مخزنة بالكراج او بالمعارض وعدم الرغبة بتحريك المركبة ، خدمات لكبار الشخصيات ، وايضاً في حال بعد موقع المحطة عن العملاء.

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وتأتي هذه الخدمة مترافقة مع سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة تهدف لمنح عملائها تجربة مريحة ومتميزة وحديثة وعصرية عند التعامل مع الشركة من منطلق استراتيجيتنا بالتميز بالخدمات.

وللإستفادة من هذه الخدمة ولهذه الغاية فقد خصصت المناصير للزيوت والمحروقات كادراً مؤهلاً و متخصصاً لتقديم خدمة “واصل” بشكل عصري وآمن مكون من 6 صهاريج حديثة لتقديم الخدمة بالمرحلة الاولى و ستكون داخل محافظة العاصمة عمان وبالمنطقة الحرة / الضليل . فقط يقوم العميل بالتواصل معنا والحجز عبر تطبيق خاص بالخدمة على الاجهزة الذكية لطلب الخدمة تحت اسم Manaseer Wasel، و يقوم بتحديد نوع المادة والكمية وموعد مناسب لتلقي الخدمة داخل حدود العاصمة عمان أو بالمنطقة الحرة فقط ، ويقوم فريق “واصل”بزيارة العميل أينما كان سواء في الطريق أو المنزل أو مكان العمل او أحد معارض او مخازن السيارات و حسب الموعد المتفق عليه، ليتولى بعد ذلك استكمال التعبئة حسب الطلب المعد مسبقاً وإصدار الفاتورة.

مع توفر إمكانية الدفع من خلال جميع حلول الدفع الإلكترونية سواء عن طريق بطاقات المناصير للمحروقات و إي فواتيركم أو بطاقات الائتمان البنكية المتعددة.

هذه الخدمة ستكون متاحة فقط للعملاء داخل حدود العاصمة عمان، وللمزيد من المعلومات متابعة صفحات التواصل الاجتماعي للشركة أو من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء (0797803780)



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غيرنا مفهوم تعبئة البنزين

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