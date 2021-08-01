بنزين مجاني لأول مرة بالأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة VISA بالتعاون مع شركة المناصير للزيوت والمحروقات ، عن اطلاق حملة مشتركة مشتركة بعنوان " الـ 20 دينارصارت 25" من أجل المزيد من التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني بمحطات المناصير عن طريق ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات VISA وتحفيز المستهلكين على استخدامها في مختلف المنافذ التجارية والبيعية والخدمية للحصول على ما يلبي احتياجاتهم من خدمات ومنتجات بما فيها المحروقات.

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وتقوم الحملة التي بدأت فعالياتها شهر آب الحالي، على مكافأة رواد عملاء أي من فروع محطات المناصير للزيوت والمحروقات المنتشرة في المملكة ممن يسددون قيمة تعبئة مركباتهم بقيمة 20 دينار وأكثر من منتج بنزين بصنفيه 90&95 ويتم الدفع بنجاح بإستخدام بطاقة VISA ومنحهم تعبئة بقيمة 5 دنانير مجاناً و ذلك أيام الجمعة (27،20،13،6) من الساعة 3:00 وحتى 5:00 مساءً خلال فترة الحملة المستمرة حتى نهاية شهر آب شريطة الدفع بإستخدام بطاقة VISA.



في تصريح على هذه الحملة، قال المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير إن هذه الحملة تأتي تجسيداً لثقة المناصير للزيوت والمحروقات بالمستوى المتقدم لخدماتقطاع الدفع الإلكتروني والتي تقدمها شركةVISA ، وهي الرائدة في ابتكار وتفعيل الممارسات العالمية في تطبيق أنظمة وحلول الدفع الإلكتروني .

وأضاف أنه، في وقت قياسي أصبح الاعتماد على استخدامها ودورها في السوق العالمي والأردني وقدرتها على كسب ثقة الجميع، من خلال الموثوقية والكفاءة العالية لخدماتها، والمصداقية والمهنية بالتعامل مع عملائها وتوفير الجهد والوقت والتعامل النقدي وتحفيزاً للمستهلكين على الدفع الإلكتروني بالاضافة الى تقديم جوائز وحوافز فورية لمستخدميها.



وأكد المناصير أن الشركة حريصة على تقديم أفضل الخدمات ومنتجات الوقود في محطاتها، وحسب أفضل المواصفات العالمية والاردنية ، وبما يضمن الحفاظ على صحة المواطن والمحافظة على البيئة وديمومة عمل المركبات التي تستخدم الوقود المستورد من قبل شركة المناصير للزيوت والمحروقات.



يشار إلى أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات، إحدى شركات مجموعة المناصير، تأسست في العام 2003. تضم أكثر من 85 محطة وقود عاملة وتعدّ الشركة الأولى في الأردن التي تدير سلسلة من محطات الوقود ذات التصاميم المعاصرة التي توفر تجربة مميزة للمستهلك، وتتبع المعايير العالمية للتكنولوجيا والصحة والسلامة والجوانب البيئية.



وتعتبر هذه الحملة إحدى مبادرات شركة VISA الرائدة وتسعى من خلالها لرفع مستوى الوعي بتقنيات الدفع الإلكترونية الجديدة على طريق تسهيل تبنيها واعتمادها من قبل الشركاء والمستخدمين النهائيين، وبالتالي تعزيز واستدامة قطاع المدفوعات الإلكترونية في الأردن.