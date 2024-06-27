بنك الأردن يدعم نشاطات المتحف المتنقل بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة

الوكيل الإخباري - قدم بنك الأردن دعمه لبرنامج المتحف المتنقل التابع للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وذلك في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية الرامية لنشر الثقافة والفنون البصرية وتوفير الفرص التعليمية بأساليب متنوعة لا منهجية.

اضافة اعلان

ويهدف الدعم المقدم من البنك لتمكين المتحف من تنفيذ المزيد من الورش الهادفة لتعليم فن الرسم للأطفال والشباب من طلبة المدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والمراكز الشبابية والثقافية ومراكز التنمية الاجتماعية في المناطق الأقل حظاً، لتنمية معارفهم وقدراتهم في هذا المجال.



تتماشى هذه الخطوة مع رسالة البنك الرامية للمساهمة في تطوير المجتمع وإحداث التغييرات الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ من خلال دعمه للمبادرات التي تسهم في تعزيز وسائل التعليم للأطفال والشباب وتتيح لهم التعبير عن أفكارهم وآرائهم من خلال الرسم. يحمل هذا النهج تأثيرات إيجابية حيث يحفز على الإبداع ويعزز شخصياتهم ويوسع آفاقهم، مما يسهم في بناء أجيال موهوبة ومبدعة.



ويضاف دعم البنك للمتحف المتنقل إلى سلسلة طويلة من المبادرات الداعمة لقطاعي التعليم والفن، والتي يجسد من خلالها دوره الريادي في مساندة المؤسسات والمبادرات التعليمية والفنية ذات الأبعاد الاجتماعية الإيجابية.