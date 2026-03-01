بنك الأردن يقدم 5 آلاف دينار لرابح واحد أسبوعياً ضمن حملته الرمضانية على حسابات التوفير

وتأتي هذه الحملة من بنك الأردن ضمن رؤيته الهادفة لتعزيز التواصل مع العملاء وتقديم قيمة مضافة لأصحاب حسابات التوفير. وتهدف هذه الحملة إلى تقدير ثقة العملاء من خلال الجوائز النقدية المجزية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى ترسيخ ثقافة الادخار والتخطيط المالي السليم، وهو ما يؤكد دور البنك كشريك فاعل يدعم التطلعات المالية لعملائه.
وتتميز الحملة بسهولة المشاركة بها عبر تطبيق بنك الأردن BOJ Mobile الذي يمكن تحميله من متاجر التطبيقات الرسمية؛ إذ لن يكون على العملاء سوى فتح حسابات من حسابات التوفير الرئيسية، أو تغذية الحسابات القائمة لزيادة فرص الفوز، دون الحاجة لزيارة الفروع، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة ومتكاملة تواكب أسلوب حياة العملاء العصري.
وفي هذا السياق، يوجه بنك الأردن دعوته لعملائه الحاليين، وللراغبين في الانضمام إلى قاعدة عملائه، للاستفادة من مزايا هذه الحملة وتعزيز فرصهم في السحوبات الأسبوعية المتبقية. وتجسد الدعوة التزام البنك بتقديم حوافز نوعية تدعم الخطط الادخارية لعملائه، وتمنحهم قيمة مضافة تتماشى مع تطلعاتهم المالية.
